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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan: “Basın kurumsal bir görev ifa etmektedir”

İHA

Gürkan: “Basın kurumsal bir görev ifa etmektedir”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.
Ziyaret sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, “Sayın Başkanımıza bu ziyaretimizle basının sorunlarını iletme fırsatı bulduk. Sayın Başkanıma bizleri kabul ettiği için, bizleri dinlediği için teşekkür ediyorum” dedi.

“Hepimiz aynı geminin yolcularıyız”
Basın mensuplarının toplumun duyu organları olarak gördüklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “İnsanın duyu organları nasıl ki kendinin yön haritasını ve yön pusulasını oluşturuyorsa basında toplumun duyu organları olarak toplumun yön haritasını ve yön pusulasını oluşturuyor. Ayrıca basının bir kurumsal görev yaptığına inanıyorum. Olayların tarafsız bir şekilde yansıtılması o toplumdaki sağlıklı gidişatın en güzel göstergesidir. Malatya basınındaki arkadaşlarımızın da objektif olduklarını, hizmet etme noktasında toplumun bütün kesimlerini birleştirici ifadeler kullandıkları inancındayım. Toplumda hezeyan oluşturacak haberlerin daha kontrollü bir şekilde verilmesi noktasında, toplumun ileriye doğru yönlendirilmesi ve vizyonel bakış noktasında güzel haberlerin daha güzel başlıklarla verildiğini yakinen müşahede etmekteyim. Bu çalışmalarından dolayı bütün basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yerel Yönetim olarak yerel basınımızı destekleme noktasında sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gazetecilerimizin sorunları olabilir. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rahmetli Hayadar Karaduman’ı burada rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir ziyaretimizde Haydar Karaduman şunu ifade etmişti, ‘Bizim sorunlarımız var ama sorumluluklarımız daha büyük’ demişti. Ben inanıyorum ki bütün basın mensubu arkadaşlarımızın hepsinin sorunları vardır. Ama onların sorumluluklarının bilincinde olduklarını biliyorum. Bu şehirde hepimiz aynı gemide seyahat ediyoruz. Bu geminin sağlıklı yol alması için hepimiz gayret göstereceğiz. Malatya’nın huzur şehri olması noktasında hepimiz üzerimize düşen yükümlülüğü ve sorumluluğu da yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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