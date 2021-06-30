Yeni Malatyaspor’da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi

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Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor, anlaşmayı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni Malatyaspor’un söz konusu paylaşımında, "Yeni Malatyaspor’umuz, Sportif Direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan’a hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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