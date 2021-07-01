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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi istikametinden Malatya istikametine giden Nida Ö. idaresindeki otomobil sürücüsü Erkenek Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Nida Ö. ile Gönül S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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