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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da coğrafi işaretli ürünler çalıştayı düzenlenecek

İHA

Malatya’da coğrafi işaretli ürünler çalıştayı düzenlenecek

Malatya TSO ve YÜciTA iş birliği ile “1. Uluslararası Malatya Coğrafi İşaretli Ürünler Çalıştayı” düzenlenecek.
Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “Düzenleyeceğimiz çalıştay sonrası atılacak adımlarla Malatya Kayısısı yurt dışında katma değerini daha da arttıracak” dedi.
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, İstanbul Gastronomi Fuarında yer alan Malatya standını ziyaret etti.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile görüşen Tekelioğlu, Malatya TSO’nun AB Coğrafi İşaretli Malatya Kayısı için hazırladığı logo ve sertifika çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

“Malatya kayısısı Allah’ın dünya için bir ihsanıdır”
Yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını ifade eden Tekelioğlu, “Malatya standını ziyaret etmek benim için gayet mutluluk verici bir durum. Malatya, coğrafi işaretli ürünler konusunda önemli bir il. Avrupa Birliği Coğrafi işaretli ürünlerimizden kayısının yetiştiği il olması dolayısıyla ben Malatya’yı daha da önemli görüyorum. Ben hep söylüyorum, Malatya kayısısı Allah’ın sadece Türkiye için değil dünya için bir ihsanıdır. Severek tükettiğim bir meyvedir Malatya Kayısısı. Hem taze hem de kuru olarak tüketiyorum ve tavsiyede ediyorum” dedi.

“Malatya’ya coğrafi işaret yönetişimini kazandıracağız”
“1. Uluslararası Malatya Coğrafi İşaretli Ürünler Çalıştayı” düzenlemek için MTSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan teklif aldığını ve bu teklifi memnuniyetle karşıladığını belirten Tekelioğlu, “Ülkemizde coğrafi işaretli ürünlerin yönetişimi ile ilgili sorunlar var. Bu sorun Malatya için de geçerli. Ancak sorunlarla birlikte iyi niyetlerde hâkim. Malatya Kayısısına 2017 yılında AB Coğrafi Tescil alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile önümüzdeki günlerde tüm bu sorunların konuşulduğu ve çözümlerin ortaya çıktığı bir uluslararası çalıştay düzenleyeceğiz. Bu konuda TSO Başkanı Oğuzhan Bey’in teklifi ve desteği çok önemli. AB coğrafi işaret tescil logosunun ihraç edilen ürünlerde kullanılması, ürüne talebi ve katma değerini daha da arttıracaktır. İnşallah düzenleyeceğimiz çalıştay ile coğrafi işaret yönetişimini Malatya’ya kazandırdığımızda kayısının ülke ekonomisine katkısının 23 katına çıkmaması için hiçbir sebep kalmayacak” şeklinde konuştu.

“Malatya kayısısı için önemli bir çalıştay olacak”
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun ziyaretinin oldukça önemli olduğunu vurgu yapan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, “Yavuz hocamın standımızı ziyareti bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendisi her konuda bizimle birlikte. Başkanı olduğu Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı’nın da katkılarıyla Malatya’da önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacağız. Yavuz hocamızın da sunacağı katkılarla ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte Malatya Kayısısı yurt dışında katma değerini arttıracaktır. Düzenleyeceğimiz çalıştayın Malatya Kayısısına ve kayısının etkilediği tüm ekonomik aktivitelere olumlu katkısı olacağını düşünüyoruz. AB coğrafi işaret belgeli Malatya Kayısısının dünya genelinde tanınması ve tüketimin artması adına tanıtım çalışmalarımızı hızlandıracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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