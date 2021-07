Battalgazi’de ödüllü fotoğraf yarışması törenle başladı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermek ve Malatya’nın simgesi haline gelen Kayısının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve 4 gün sürecek olan “Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması törenle başladı.

Battalgazi Belediyesi, 4 mevsim boyunca tarihi ve doğal güzellikleriyle tüm güzel ruhlara görsel bir şölen sunan Battalgazi’nin güzelliklerini, kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermek ve Malatya’nın simgesi haline gelen Kayısının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yeni bir yarışmaya daha imza attı.

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya Fotoğraf Sanatı ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) destekleriyle düzenlenen ve 4 gün sürecek olan “Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. 18 yaş üstü amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların katılım sağlayacağı “Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasıyla, Malatya’nın incisi Battalgazi’nin tüm güzellikleri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip olan Kayısısının hasadı, kurutulması, pazarlaması gibi işlemleri, fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınacak. Tarih başkenti Battalgazi’nin uluslar arası platformlardaki tanıtımı içinde önemli bir fırsat doğuran bu özel yarışma, siyah beyaz ve renkli olarak iki kategori üzerinden gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya, her katılımcı en fazla beş eserle katılabilecek.

Düzenlenen “Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının açılış törenine, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri, çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve vatandaşlar katıldı.



Birinciye 10 bin TL para ödülü

Battalgazi Belediyesi jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacılar, çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek. Birinci olan yarışmacıya; 10 bin TL para ödülü, ikinci olan yarışmacıya, 8 bin TL para ödülü ve üçüncü olan yarışmacıya ise 6 bin TL para ödülü hediye verilecek. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından verilecek olan 3 bin TL para ödülü ise Battalgazi ilçe sınırları içerisinde bulunan tarihi mekanlardan çekilmiş fotoğraflar arasında seçilecek. Ödüllü fotoğraf yarışmasında; 3 kişiye verilecek olan Jüri mansiyon ödülü ise bin TL olarak açıklandı. Öte yandan dereceye giremeyen ama sergilenmeye hak kazanan 37 adet eser sahibine ise 300 TL para ödülü hediye edilecek.



“Balıkesir’den kucak dolusu selamlar getirdim”

Balıkesir Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Özcan Şimşek, “Öncelikle Balıkesir’den kucak dolusu selamlar getirdim Battalgazi’mize. Hem fotoğraf sanatına hem de bölge tanıtımına yaptığınız katkıdan dolayı Battalgazi Belediyesine teşekkür ediyorum. Fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımıza 4 gün boyunca devam edecek olan Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonunda başarılar diliyorum. İnşallah bu özel ve güzel yarışmada, güzel fotoğraflar ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.



“Güzel bir yarışmanın startını verdik”

Güzel bir yarışmaya paydaş olduklarını dile getiren Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, “Bugün güzel bir etkinliğimizin startını Battalgazi’de veriyoruz. Battalgazi Belediyemiz ile bu yarışmayı düzenlemekteki temel amacımız; ekonomimizin temeli olan kayısı ürününü tüm dünyada tanıtmak ve Battalgazi’nin güzelliklerini gözler önüne sermek. Katılımcılarımızın sayesinde bunu başaracağımızı düşünüyorum. Yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu



“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediye’miz ve değerli destekçilerinin düzenlemiş olduğu bu güzel yarışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dünya’da bir numara olan Malatya kayımızı anlatmaya gerek yok. Kayısı’mızın tanıtımı açısından ve bunu endüstriyel ürüne döndürme noktasında bu tür yarışmaların önemli olduğunu biliyoruz. Kayısı’mızın tanıtımı yapılıyor. Yarışmacı arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yarışmada çekilen güzel fotoğrafların, inşallah ileride insanlara ufuk açar” ifadelerine yer verdi.



“Battalgazi’nin güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyoruz”

Battalgazi’nin güzelliklerini herkesin keşfetme imkanı bulacağına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Etkinliğimize katılan çok kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Battalgazi’miz her haliyle güzel, bu anlamda çok şanslıyız. Malatya’nın dört bir yanı güzeldir ama Battalgazi bir başkan güzeldir. Malatya’da yaşamak güzeldir ama Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de yaşamak bir başka güzeldir. Malatya’yı anlatan, Kayısı’yı anlatan her fotoğraf özeldir ama Battalgazi’yi anlatan fotoğraf bir başka güzeldir. Battalgazi’mizde öne çıkaracağımız sadece bir ürünümüz yoktur. Birçok tarihi mekanlarımız mevcut. Bugün başlayan ve Pazar günü son bulacak olan yarışmamızda, Battalgazi’mizde bulunan tarihi zenginlikleri ve kayısımızı, uluslararası platformlara taşımak istedik. Kayısımızı anlatmaya gerek yok. Kayısı denilince akıllara gelen ilk yer Malatya’mızdır. Biz kayısının geçtiği evrelerini daha ileriye götürmek istedik. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya Fotoğraf Sanatı ve Sinema Sanatı Derneği işbirliği ile düzenlediğimiz bu yarışmayı, Battalgazi’nin güzelliklerini herkesin görmesi ve keşfetmesi için birer fırsat olarak görüyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih kokulu ilçemizdeki güzellikleri, fotoğraf severlerde yaşayacak ve yaşatacak. Çektikleri fotoğraflar ile ulusal ve uluslararası alanlarda Malatya’mızı Battalgazi’mizi ve Kayısı’mızı tanıtarak, tarihe notlar düşecekler. Sizlerinde bildiği üzere UNESCO Dünya Kalıcı Mirasına aday olan Arslantepe Höyüğü’müz, ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Malatya’mız için bir değer olan Arslantepe Höyüğümüzü inşallah önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplantıyla UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesine koyarak taçlandıracağız. Taçlandırdığımız zaman Malatya’mız ve Battalgazi’miz bir başka güzel olacak. Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar tarihimize sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz. Bugün startını vermiş olduğumuz yarışmamıza katılan tüm katılımcı arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Buradan herkese sesleniyorum; Battalgazi’mizdeki güzellikleri yaşamaya davet ediyorum” dedi.



“Kayısı tadında bir yarışma olacak”

Kayısı’nın dünya çapınca bir marka olduğuna vurgu yapan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Öncelikle kayısının hasadı ile alakalı düzenlenen bu organizasyondan dolayı emeği geçen Battalgazi Belediyemize ve paydaşlarına teşekkür ediyorum. Malatya kayısısı, dünya çapınca bir markadır. Kayısı tadında bir yarışma ve program olacak. Böyle bir programın düzenlenmesinden dolayı çok mutlu oldum. Bu program sayesinde diğer illerden katılımcılar ile bir kültür alışverişi olacak. Battalgazi, tarih ve kültürler varlıklarıyla çok müstesna bir yer. Bunun yanında Malatya’mız için artı bir değer olan Kayısımızın çiçek zamanından hasat zamanına kadar olan tüm evrelerini, bu organizasyonlarla tüm dünyaya tanıyorlar. Katılımcılarımız inşallah güzel fotoğraflar çekecekler. Jürilerimizin değerlendirmesi sonucu ödüller sahiplerini bulacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış programının sona ermesinin ardından Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu yarışmasına katılmak isteyen fotoğraf severler, Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulan kayıt masalarında başvurularını tamamlayarak, fotoğraf çekimi için Kayısı bahçelerini ziyaret ettiler.

