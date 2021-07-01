Malatya Valisi: Kayısıda 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA Valisi Aydın Baruş, bu yıl kayısı rekoltesinin 391 bin 88 ton olmasının beklendiğini açıkladı.

Kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da hasat dönemi devam ediyor. Vali Aydın Baruş, kayısının kent ekonomisi için önemli olduğunu söyledi. Malatya'da 858 bin 17 dekar alanda kayısı üretimi yapıldığını kaydeden Baruş, "Malatya´da 8 milyon 788 bin kayısı ağacının dikili olduğu ve bunların 7 milyon 819 bin 720'sinin meyve verdiği tespit edildi. 2021 yılı için tespit komisyonu tarafından yapılan çalışmalarda kayısı rekoltesi yaş kayısı olarak tahmini 391 bin 88 ton olarak belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'müzün yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Malatya´nın üretimiyle birlikte diğer illeri ile beraber değerlendiğinde Türkiye´nin kuru kayısı rekoltesinin 2020 yılında 104 bin 254 ton iken 2021 yılında yaklaşık yüzde 8,9 azalma göstererek 94 bin 938 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-01 13:39:29



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