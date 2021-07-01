Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton

İHA

Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton

Ünü ülke sınırlarını aşan ve lezzeti dünyaya yayılan Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton olarak açıklandı.
Dünya kayısı başkenti olarak bilinen ve yaklaşık 8 milyon 788 bin kayısı ağacının dikili olduğu Malatya’da ilkbaharda yaşanan ani hava değişimlerinin kayısıda rekolteyi düşürmesi bekleniyordu. Çiftçilerin ve esnafların heyecan ile beklediği kuru kayısı rekoltesi Malatya Valisi Aydın Baruş ve Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu üyeleri tarafından valilik toplantı salonunda açıklandı. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaş kayısı rekoltesinin tahmini 391 bin 88 ton, kuru kayısıda tahmini rekoltenin 86 bin 39 ton olarak tespit edildiğini söyledi.
Vali Baruş, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Türkiye’nin kuru kayısı rekoltesinin 2021 yılında 94 bin 938 ton olarak tahmin edildiğini ifade ederek, “2021 yılı kayısı hasadının tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Malatya ekonomisi içerisinde kayısı üretiminin, kuru kayısı üretiminin rolü çok büyük. Çiftçilerimiz de üreticilerimiz de ve kayısı ticaretiyle uğraşan tacirlerimizde her yıl kayısı rekoltesi tahminini merakla bekliyorlar. Malatya olarak yaklaşık 4 milyon 254 bin 500 dekar tarım alanımız var. Bu tarım alanları içerisinde 858 bin 17 dekar alanda kayısı üretimi yapılıyor. Buda Malatya’nın toplam tarım alanlarının yüzde 20’sine tekabül ediyor. Malatya’da 2021 yılı tespitleri çerçevesinde yaklaşık 8 milyon 788 bin kayısı ağacı dikili olduğu, bu ağaçlardan 7 milyon 819 bin 720’sinin meyve veren durumda olduğu tarım müdürlüğümüzün verilerinde tespit edildi. 2021 yılı için kayısı rekoltesi tespit komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayısı rekoltesinin yaş kayısı olarak tahmini 391 bin 88 ton olarak belirlenmiş, yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 46 bin 931 ton olarak tahmin edilmekte olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 344 bin 158 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı da 86 bin 39 ton olarak tahmin edilmektedir. Diğer taraftan Malatya’mız yanında Elazığ, Kahramanmaraş, Sivas ve Iğdır illerimizde de kuru kayısı üretimi yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Malatya’nın üretimiyle birlikte diğer illeri ile beraber değerlendiğinde Türkiye’nin kuru kayısı rekoltesinin 2020 yılında 104 bin 254 ton iken 2021 yılında yaklaşık yüzde 8.9 azalma göstererek 94 bin 938 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sizlerle paylaştığım veriler yapılan teknik çalışmalar neticesinde elde edilmiştir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Valisi: Kayısıda 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Malatya Valisi: Kayısıda 391 bin 88 ton rekolte ...
Yeni Malatyaspor’da Chebake ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Chebake ile yollar ayrıldı
Battalgazi’de ödüllü fotoğraf yarışması törenle başladı
YEREL HABERLER Battalgazi’de ödüllü fotoğraf yarışması törenle ...
Yeşilyurt Belediyesi 2. yaz spor okulları ve futbol okulunun bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi 2. yaz spor okulları ve futbol ...
Malatya’dan il dışına koli koli hediyelik kayısı
YEREL HABERLER Malatya’dan il dışına koli koli hediyelik kayısı
LGS birincisi: “Son güne kadar çalışmayı bırakmadım” Malatyalı Alperen Yıldırım, 500 tam puan ile LGS’de Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER LGS birincisi: “Son güne kadar çalışmayı ...
Malatya’da coğrafi işaretli ürünler çalıştayı düzenlenecek
YEREL HABERLER Malatya’da coğrafi işaretli ürünler çalıştayı ...
Otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı
Malatya'da 18. yy ait yarı otomatik tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 18. yy ait yarı otomatik tabanca ele ...
Yeni Malatyaspor’da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da sportif direktörlüğe İzzet ...
Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün sonra yaşamını yitirdi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün ...
Başkan Güder’den ödüllü fotoğraf yarışmana davet
YEREL HABERLER Başkan Güder’den ödüllü fotoğraf yarışmana davet
Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan Sabiha, 6 gün ...
Arguvan jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Arguvan jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
MTÜ’de uluslararası E-panel
YEREL HABERLER MTÜ’de uluslararası E-panel
Jandarma’dan bahçede çalışan kadınlara eğitim
YEREL HABERLER Jandarma’dan bahçede çalışan kadınlara eğitim
Gürkan: “Basın kurumsal bir görev ifa etmektedir”
YEREL HABERLER Gürkan: “Basın kurumsal bir görev ifa etmektedir”
LGS'de Türkiye birincisi Çamlıca Koleji’nden
YEREL HABERLER LGS'de Türkiye birincisi Çamlıca Koleji’nden
Çınar, 15 temmuz hain darbe girişimi programına katıldı
YEREL HABERLER Çınar, 15 temmuz hain darbe girişimi programına ...
Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi 
YEREL HABERLER Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa ...
Çocuklara polis şefkati
YEREL HABERLER Çocuklara polis şefkati
Covid-19 sonrası mesaide eskiye dönüş
YEREL HABERLER Covid-19 sonrası mesaide eskiye dönüş
Motosiklete, fiyatı kadar ceza uygulandı
YEREL HABERLER Motosiklete, fiyatı kadar ceza uygulandı
Güder, öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Güder, öğrencilerin heyecanına ortak oldu