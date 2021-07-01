Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı

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Malatya'da kontrolden çıkan araç yol kenarına yan yatarak devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, MalatyaSivas karayolu Sütlüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (70) yönetimindeki 01 AAK 74 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 5 kişi yaralanırken, yaralılar araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan 3'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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