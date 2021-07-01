Karakaya Barajı'nda balık ölümleri tedirgin etti



Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), (DHA)MALATYA'nın Yazıhan ilçesindeki Karakaya Barajı'nda yaşanan balık ölümleri, bölge halkını tedirgin etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölümlerle ilgili inceleme başlattı.

Karakaya Barajı'nda binlerce alabalık ve tatlı su balıkları kıyıya vurdu. Balık ölümleri, bölge halkını tedirgin etti. Vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İnceleme başlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Bölgede arazisi bulunan çiftçilerden Osman Karademir, "Sabahın erken saatlerinde araziye geldiğimde balık ölüleri kıyıya vurmuştu. Martılar geliyor, balıkları yiyor ve balıkları yiyen martılar da ölüyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-01 15:18:40



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