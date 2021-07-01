Malatya'da şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü: 5 ağır yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, takla atıp, şarampole devrilerek, hurdaya dönen kamyonetteki sürücü dahil 5 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sütlüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sivas yönüne giden Avni Yağmur (70) yönetimindeki 01 AAK 74 kamyonet, kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Avni Yağmur ile Hatice Takmaz (83), Murtaza Yağmur (74), Tuncay Metin (46) ve Cebrail Takmaz (53) yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak, ambulansla Malatya Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan 5 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-01 15:46:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.