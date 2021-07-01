Rektör Kızılay’dan bilimsel kurs vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, araştırmalar okulunun açılışında yaptığı konuşmada, bilimsel ve akademik alanlarda düzenlenen kursların öğrenciler için anahtar niteliğinde olduğunu vurguladı.

TÜBİTAK Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen “Sağlık Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Deneysel Nörobilim Araştırmalar Okulu”nun açılışı İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen açılış toplantısına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Suat Tekin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Tekin ile eğitimciler Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Sinan Canpolat, Prof. Dr. Süleyman Sandal ve Prof. Dr. Engin Şahna katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, dört gün sürecek okulun önemine değindi. Kızılay, kursiyerlerin araştırma teknikleriyle ilgili bilgileri bu alanlarda kendini ispatlamış kişilerden alacaklarını belirterek, bu okulun verimli, faydalı, etkili ve saha uygulamasıyla öğretimi gerçekleştiren bir kurs olduğuna dikkat çekti. Bilimsel ve akademik alanlarda bu kursların öğrenciler için anahtar niteliğinde olduğunu vurgulayan Kızılay, geleceğin araştırmacılarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen bu kursa eğitimci olarak katılan öğretim üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Suat Tekin’e ve eğitimci öğretim üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, düzenli olarak gerçekleştirilen bu kursların şehre, üniversiteye ve öğrencilere sağladığı yararlara değindi.

Kursun Koordinatörü Doç. Dr. Suat Tekin ise yaptığı konuşmada 2016 yılından beri 34 kursun ev sahipliğini üstlendiklerini belirterek, lisans, lisansüstü ve öğretim üyelerine yönelik olarak TÜBİTAK projesi hazırlama ve akademik beceriler kazandırma kursları düzenlediklerini kaydetti. Etkinlikte, temel deney hayvanlarıyla ilgili uygulama yetisi olan kişilere, ileri düzey deney modellerinin öğretildiğine değinen Tekin, ”Etkinliğin ana teması, Nörobilim alanında sınırlı kalmak üzere deneysel ağrı, beyin içi enjeksiyon yöntemleri, infüzyon yöntemleri, davranış modelleri gibi birçok modeli ele alacağımız bir kurs olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Son olarak okula farklı üniversitelerden 96 başvurunun yapıldığını ve 44 katılımcının kabul edildiğini söyleyen Tekin, başvuru yapan ve kursa katılmaya hak kazanan lisansüstü öğrencilerine ve eğitimci olarak katılan öğretim üyelerine teşekkür etti.

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