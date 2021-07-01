Motosikletlere sıkı denetim

Malatya’da, bir ayda 346 motosiklete çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. 27 motosiklet ise trafikten men edildi.

Havalarının ısınmasıyla artan motosiklet kullanımı bağlamında gerek trafik düzeni ve güvenli sürüş ortamı sağlamak gerekse motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaları en aza indirgemek ve kask kullanımına özendirmek amacıyla polis tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Polis tarafından yapılan kontrollerde, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde motosiklet ve sürücülerine yönelik bin 612 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, eksiklik tespit edilen 346 motosiklete çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. 27 motosiklet ise trafikten men edildi.

Ayrıca motosiklet hırsızlığı olaylarına karşı plakasız, tescilsiz, şase ve motor numaraları silinmiş motosikletler, yüksek desibel sese sahip abart egzoz takılı motosikletler ile standart dışı uygunsuz egzoz, far, jant, lastik ve cam filmi gibi, trafiği tehlikeye sokan modifiye araçlara yönelik denetimlerin yoğunlukla devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.