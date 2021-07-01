Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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Yeni Malatyaspor, 20212022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, ligin sona ermesiyle verilen aranın ardından 20212022 sezonu hazırlıklarına Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde başladı. Dinamik ısınma ile başlayan antrenman dayanıklılık koşusu, core çalışması ve 8’e 3 pas idmanı ile son buldu.

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