Sadıkoğlu: Malatya’nın ticari gelişimi için her platformda olacağız

İstanbul’da düzenlenen Gastronomi Fuarı'nı değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İlimizin ticari hayatının canlı kalması için gastronomi turizmi önemli bir etken. Bu açıdan Malatya gastronomisinin tanıtımı adına her platformda var olmaya devam edeceğiz” dedi.



İstanbul Kongre Merkezi’nde "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla 2830 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarı sona erdi. Fuarda stant açarak AB Coğrafi İşaret tescilli Malatya kayısısı başta olmak üzere ilin diğer coğrafi işaretli ürünlerini ve yöresel lezzetlerini tanıtan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, üç gün boyunca misafirlerine Malatya rüzgârı estirdi.



Sadıkoğlu: İlimizin tanıtımı adına her platformda var olmaya devam edeceğiz

Gastronomi Turizmi Fuarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir noktada ilimizin sanayisini geliştirirken bir yandan da şehrimizin katma değerini yükseltmek, istihdamın önünü açmak, işsizliğe çözüm bulmak ile ilgili gayret gösteriyoruz. İlimizin ticari hayatının canlı kalması için gastronomi turizmi önemli bir etken. Bu açıdan ilimizin gastronomisinin tanıtımında her yerde varız ve var olmaya da devam edeceğiz. İstanbul’da düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarı'nda Malatya'mızın kayısısını, yemeğini ve kültürünü tanıtmak için üzerimize düşeni yaptık. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak olmazsa olmazımız bütün fuarlarda elimizden geldiği kadar Malatya'nın tanıtımını yapmaktır. Bu fuarların etkisi bir anda değil, biraz zaman geçtikten sonra belli oluyor, umut ediyoruz ki Malatya’mızın tanıtımına ve turizmine katkı sunmuşuzdur. Biz birlikte rahmet ayrılıkta azap var düsturu ile hareket ediyoruz. Malatya tek vücut olarak hep birlikte hareket ederse aşamayacağı hiçbir mesele olmaz. Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve tüm sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiğimiz zaman daha faydalı çalışmalara imza atarız. Fuara katılım sağlayan odamızın meclis başkanına, meclis divanına ve yönetim kurulundan arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Fuara birlikte katılım sağladığımız Fırat Kalkınma Ajansı'na, özellikle genel sekreter Abdulvahap Yoğunlu’ya, MAGTAD Başkanı Zeki Saygı Bey'e ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Yoğunlu: Malatya olarak gastronomi alanında iyi yoldayız

Fuarın Malatya’nın tanıtımı adına verimli geçtiğine vurgu yapan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “Malatya’nın gerçekten çok farklı, rekabetçi bir mutfağı var. Bunu da burada gelen misafirlerimize sunma fırsatımız oldu. Yine burada Malatya'dan gelen gastronomi temsilcilerimizin diğer illerimizden gelen sektör temsilcileri ile tecrübe paylaşımları oldu. Malatya olarak gastronomi alanında iyi yoldayız. Fırat Kalkınma Ajansı olarak turizme çok büyük önem veriyoruz. Turizm, bölgenin gelişimine ve halkın refahının artmasına önemli bir katkısı olduğunu düşündüğümüz için hedef alanımıza turizmi de kattık. Bu fuarın da ilimiz turizmine büyük katkısı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

