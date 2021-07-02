İnönü Üniversitesi’nden teknolojik atak

Malatya İnönü Üniversitesi’nde, “Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı”nın kurulumu tamamlandı. Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Sanal Simülasyon Laboratuvarı” ise 60 iş günü içerisinde tamamlanarak yeni eğitimöğretim yılında faaliyete geçecek.

İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulunda yapımına başlanan “Sanal Simülasyon Laboratuvarı Projesinin” ilk etabı tamamlandı. Kurulumu tamamlanan Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarının teslim töreni, Rektör Danışmanı ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Özbey, Fırat Kalkınma Ajansı yetkilileri, proje yüklenici firma yetkilileri, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamındaki “Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Sanal Simülasyon Laboratuvarı”nın kurulumunun yazılım aşamasında olduğu belirtilirken “Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı”nın kurulumunun tamamlandığı ve 20212022 eğitimöğretim yılına hazır olduğu bildirildi. Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Sanal Simülasyon Laboratuvarı”nın ise 60 iş günü içerisinde tamamlanarak yeni eğitimöğretim yılında faaliyete geçeceği kaydedildi.

Programda konuşma yapan Rektör Danışmanı ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Türkiye’de ilk kez İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulunda açılan Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Programının ve İnönü Üniversitesi’nde ilk olan Kaynak Teknolojisi Programının eğitim öğretim faaliyetlerinin önemli bir kısmının bu laboratuvarlarda sanal simülasyon teknolojisi kullanılarak yürütüleceğini ifade etti.

Ayrıca Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyonu Laboratuvarıyla ilgili yüklenici firma yetkilileri tarafından ilgili öğretim elemanlarına simülasyon laboratuvarlarının kullanımı hakkında iki gün eğitim verildiği aktarıldı.

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