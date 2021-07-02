Şehit Astsubay Birol Akın unutulmadı

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret eden şehidin babası Hasan Akın ve şehidin annesi Gülsüm Akın, gözyaşlarını tutamadı.

Okulu ziyaret eden şehidin ailesi, duygu dolu anlar yaşadı. Şehit babası Hasan Akın ile şehit annesi Gülsüm Akın göz yaşlarına hakim olamadılar.

Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret eden şehidin ailesi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere altın hediye ettiler.

Ziyaret ve çocukları ödüllendirme programına, İlçe kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, Şube Müdürü Veysel Kurşunlu, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım da katıldı.

Burada konuşan ilçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, şehitlik mertebesinin öneminden söz ederek, “Şehitlerimiz sayesinde bizler bu topraklarda bağımsız ve şerefle yaşıyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin ruhları şad olsun. Allah bütün güvenlik güçlerimizi esirgesin. Şehit yakınları baş tacımızdır. Devletimizin en kıymetli varlıkları olarak gördüğümüz aziz şehitlerimizin ailelerine Devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Her zaman, her fırsatta şehit aileleriyle birlikte olmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetiyle anıyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizin anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına bir daha Allah’tan sabır diliyorum” diye konuştu.

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