Malatya’da kariyer ve girişimcilik zirvesi yapıldı

– Malatya’da düzenlenen Kariyer ve Girişimcilik zirvesi sağlık, teknoloji ve bilime ilgilisi olan gençlerden ilgi gördü.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilimsenol Platformunun ortaklaşa düzenlediği Kariyer ve Girişimcilik Zirvesi’nde katılımcılara bilim, sağlık ve teknoloji alanlarında gençlere bilgi verildi. Zirve, yeniliklere açık olan gençler tarafından ilgi gördü. İki gün boyunca devam edecek zirveyle, öğrencilerin iş sektörünü daha iyi tanıması, sektörde çalışan yöneticilerin başarı hikayeleriyle öğrencilere yol göstermek ve örnek olunması hedefleniyor.

Bilimsenol Platformunun kurucusu, Kazakistan Farabi Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Emirhan Belli, küçük yaştan beri birçok bilimsel çalışmalar yaptığını ve bu platformu bilimsel çalışmak yapmak isteyen gençlerle, girişimcileri bir araya getirmek için kurduklarını söyledi.

Belli, bilimsel çalışma yapmak isteyen gençlere öncülük etmek istediklerini ifade ederek, “BilimSenOl Platformu olarak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine girişimciliği, bilimi yayıyoruz ve bu sayede de hedefimiz 81 il, şuanda 45 ilde bilimi yaydık. Pilot il olarak da Malatya’da ilk yaptık. Bilim atölyeleri kurduk. Laboratuvar desteği verdik köy okullarına sponsorlarımızın desteğiyle ve daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Umarım bizim gibi birçok genç bilimin, teknolojinin ve girişimin farkına varır. Onlar da bir yerden başlarlar” şeklinde konuştu.

“Amacımız, gençlere ilham olmak ”

Gençlere girişimcilik ruhunu, teknolojiye ve bilime ilgiyi arttırmak adına zirveyi düzenlediklerini belirten Belli, “ Geleceğin bilim insanı olarak ülkemde kendi bilimsel çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Gençlerin teknolojiye ve bilime ilgisini arttırmak istiyoruz. Ülkemde ve memleketim Malatya’da bilimsel çalışmaların yaygınlaşması bir çalışma yaptım. Biz gençler olarak başka gençlere ilham olmak ve onların da bu tür şeyler yapması için öncülük ediyoruz. Bu yüzden sağlık, teknoloji, başarı hikayeleri iş insanları, Türkiye’nin önde gelen girişimcileri, bu platformda kendi bilgi ve tecrübelerini anlatıyorlar. Gençlere öncü olmak için ve geleceğin genç bilim insanlarına ve geleceğin girişimcilerine destek olmak için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Umarım birçok gence destek oluruz. Amacımız gençlere ilham olmak. Bu tür çalışmalarda gençlere yol açılması gerekiyor. Bizlerde bu programla genç girişimcilere öncü olmak istiyoruz” diye konuştu.

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