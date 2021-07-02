Malatya’da bir apartmana Covid-19 karantinası

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Malatya’da bir apartman, Covid19 vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Battalgazi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde bulunan Al Apartmanı’nın, Covid19 vakaları nedeniyle 2 Temmuz’dan itibaren 14 günlüğüne karantina altına alınmasına karar verdi.

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