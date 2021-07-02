Gürkan, Kuluncak’ta çalışmaları inceledi Gürkan: “Hemşerilerimizin dualarıyla Allah yolumuzu aydınlık ediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan, Kuluncak’ta çalışmaları inceledi Gürkan: “Hemşerilerimizin dualarıyla Allah yolumuzu aydınlık ediyor”

İHA

Gürkan, Kuluncak’ta çalışmaları inceledi Gürkan: “Hemşerilerimizin dualarıyla Allah yolumuzu aydınlık ediyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi Ciritbelen ve Karıncalık Mahallelerine yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez ve ilçelerinde yaptığı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gürkan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Kuluncak İlçesi Ciritbelen ve Karıncalık Mahallesindeki 7 kilometrelik asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Siyasi Parti ilçe başkanları, Daire Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.
Ciritbelen Mahallesi girişinde mahalleli kadınlar ve erkekler tarafından büyük ilgi ile karşılanan Gürkan, yapılan asfalt çalışmalarından mahallelilerin memnun olduğunu görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Yıllardır özlem duydukları asfalt yola kavuştuklarını söyleyen Ciritbelen Mahallesi Muhtarı Cafer Aslan, “ 2020 yılının sonunda beklediğimiz yolumuzun asfaltı tamamlandı. Başkanımızın nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “ Ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden iki yıl içerisinde başkanımızın asfaltsız yol kalmayacak söylemi üzerine çalışıyoruz. Ciritbelen ve Karıncalık Mahallelerimizde ilk defa asfalt gördü. Şuanda ekiplerimizle birlikte bütün ilçelerimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
“Başkanımız en güzel işi yaptı ve herkesi birleştirdi”
Kuluncak ilçesinde asfalt anlamında eksik kalmadığını ifade eden Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, “ 7 kilometrelik Ciritbelen ve Karıncalık mahallemizin yolları tamamlandı. Kuluncak ilçe merkezinde taksicilik yapan arkadaşlarımız asfalt olmadığı için mahallelerimize gelmek istemiyorlardı. Müşterileri çıksa dahi yollar olmadığı için götürmüyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada ise kapı önlerine kadar asfalt yapılmış durumda. Bu anlamda Büyükşehir BelediyeBaşkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok şükür asfaltsız yolumuz kalmadı. Başkanımız iki yıl içinde yol, su ve kanalizasyon anlamında ilçelerimizde ve Malatya’da hiçbir eksiğimiz kalmayacak demişti. Hakikaten yol ve su sorunu birçok yerde çözüldü. Gelecek yıl içerisinde de eksiklerimizin tamamlanacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Hekimhan Belediye Başkanı olarak komşu oldukları Kuluncak ilçesini Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile gezdiklerini söyleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, “ Malatya’da ve ilçelerde yapılan güzellikleri görünce partileri bir kenara bırakarak Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi bir tek Hekimhan ilçesini, Kuluncak ilçesini değil 13 ilçeyi şantiyeye çevirmiş durumda. Her mahallede her köyde şantiye halinde yol ve asfalt yapıyor. Biz buraya hizmet için geldik. Bizim işimiz ayrım yapmadan hizmet etmek. Başkanımız ayrıca en güzel işi yaptı ve bütün herkesi birleştirdi. Yol bugün olur yarın olur ama şunu yaptı ki parti gözetmeden hepimizi birleştirdi. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç ve İyi Parti Kuluncak İlçe Başkanı Hidayet Özdemir de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Kuluncak ilçesine yaptığı hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiler.
Görevlerinin Malatya’ya hizmet etmek olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Ciritbelen ve Karıncalık mahallelerimizde hemşerilerimiz bizleri çok sıcak karşıladı. Özellikle bayanlarımızın bizleri karşılamasından dolayı çok memnun olduk. Mahallemizin bayanları erkeklerimizle birlikte mahallenin sorunlarına paydaş olmaları bizleri memnun etti. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz memleketimize hizmet etmektir. Asfalt aslında çok önceden yapılması gerek bir hizmettir. Bütün köylerimizin, bütün mahallelerimizin, bütün mezralarımızın, bütün yerleşim yerlerimizin ve ilçelerimizin asfalt olması gerekir. Göreve geldiğimizde talimatımızı verdik ve arkadaşlarımız sahaya çıktı. Şuanda yüzlerce şantiye Malatya’nın her yerinde hizmet veriyor. Biz çalışmalarımızı yapacağız ve hemşerilerimize hizmeti getireceğiz. Hemşerilerimizin hasbi duygularda olan insanlarımızın dualarıyla Allah yolumuzu aydınlık ediyor, işlerimizi de bereketlendiriyor. Hizmetlerimizin hayırlar getirmesi için bizlerde mahallelerimizi ziyaret ettik. Allah yapılan çalışmaları hayırlı uğurlu etsin. Allah birliğimizi beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmasın” diye konuştu.
Ciritbelen Mahallesi sakinleri ise, arabaların her gün arızalandığını ve mahallenin üst kısımlarına çıkamadığını ifade ederek, yapılan yol çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esenlik genel müdürü Ünlü'den çiftçilere destek açıklaması “Bizim buradaki en büyük hedefimiz çiftçimize faydalı olmak”
YEREL HABERLER Esenlik genel müdürü Ünlü'den çiftçilere destek ...
Malatya’da bir apartmana Covid-19 karantinası
YEREL HABERLER Malatya’da bir apartmana Covid-19 karantinası
Çınar, yeni belediye hizmet binası inşaat alanındaki çalışmaları inceledi Çınar: “İlçemize yeni bir cazibe merkezi kazandıracağız”
YEREL HABERLER Çınar, yeni belediye hizmet binası inşaat alanındaki ...
Malatya’da kariyer ve girişimcilik zirvesi yapıldı
YEREL HABERLER Malatya’da kariyer ve girişimcilik zirvesi yapıldı
Şehit Astsubay Birol Akın unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Birol Akın unutulmadı
Filistin’e en fazla yardıma teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Filistin’e en fazla yardıma teşekkür belgesi
Fotoğraf severler, Battalgazi’deki tarihi mekanları gezdi
YEREL HABERLER Fotoğraf severler, Battalgazi’deki tarihi mekanları ...
Devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakları sona erdi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakları sona ...
Malatya'da kayısı hasadı başladı
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı hasadı başladı
İnönü Üniversitesi’nden teknolojik atak
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nden teknolojik atak
Sadıkoğlu: Malatya’nın ticari gelişimi için her platformda olacağız
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: Malatya’nın ticari gelişimi için her ...
Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Motosikletlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Motosikletlere sıkı denetim
Gazi Yedek’ten Komutan İnce’ye duygulu mektup
YEREL HABERLER Gazi Yedek’ten Komutan İnce’ye duygulu mektup
Girdap yayına girdi
YEREL HABERLER Girdap yayına girdi
Rektör Kızılay’dan bilimsel kurs vurgusu
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan bilimsel kurs vurgusu
Malatya'da şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü: 5 ağır yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü: ...
Gürkan, Çayırköy’de vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gürkan, Çayırköy’de vatandaşlarla bir araya geldi
Karakaya Barajı'nda balık ölümleri tedirgin etti
YEREL HABERLER Karakaya Barajı'nda balık ölümleri tedirgin etti
Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı
Malatya Valisi: Kayısıda 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Malatya Valisi: Kayısıda 391 bin 88 ton rekolte ...
Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton
YEREL HABERLER Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini ...