Bilim insanlarının geliştirdiği kayısı kükürtleme odası tam not aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim insanlarının geliştirdiği kayısı kükürtleme odası tam not aldı

İHA

Bilim insanlarının geliştirdiği kayısı kükürtleme odası tam not aldı

Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı üreticilerinin işlerini kolaylaştırmak için 2 bilim insanı geliştirilen kükürtleme odası, çiftçilerden tam not aldı.
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’nin karşılandığı Malatya’da başlayan kayısı hasadıyla çiftçileri telaş sardı. Ankara Üniversitesi Gıda mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Doç. Dr. Meltem Türkyılmaz, kayısıların kükürtlenmesinde kullanacak kükürtleme odasının tasarımı ve kükürtleme parametrelerinin belirlenmesi başlıklı TÜBİTAK projesi geliştirdi. Geliştirilen projeyle 16 saat süren kayısı kükürtleme işleminin 2 saate düşürülmesi planlanıyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Yeşilyurt ilçesinde bulunan kayısı bahçesinde kurulan bilim adamlarının geliştirdiği kükürtleme odalarında inceleme yaptı. Avrupa’ya ihraç edilen kuru kayısıda 2,2 ppm’lik kükürt oranının daha kolay yakalanacağı kükürt odası, büyük bir sorunu da ortadan kaldıracak.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geliştirilen projeyle yurt dışına ihraç edilen kuru kayısılardaki 2,2 ppm’lik kükürt kuralının önüne geçileceğini belirterek, "Kayısıda hasat dönemi başladı. Kayısı üretimi için hızla sahada çalışılırken, bir taraftan da akademik çalışmalara ciddi anlamda her fırsatta ne kadar önem verdiğimizi biliyorsunuz. Bugün Ankara Üniversitesi, Gıda Fakültemizden iki tane kıymetli hocamızın uzun süredir özellikle kükürtleme konusunda hem kısa sürede kükürtleme, hem de kükürt miktarını ihracata göre uygun şekle dönüştürmede gerçekleştirdikleri bir TÜBİTAK projesi var. Özellikle bugün burada Prof. Dr. Mehmet Özkan hocamla, Doç. Dr. Meltem Türkyılmaz, hocamız uzun zamandır, son 3 yıldır da Malatya'mızda sahada çalışmalarını sürdürdükleri kükürt dioksit sistemi ile, kükürt parametrelerini ayarlama projesini bugün hem yerinde sizlerle paylaşıp, hem de Meltem hocamdan burada neyi hedeflediğimizi ve kısa sürede nereye gideceğimizi konuşacağız. Bu çok önemli bir proje. Biliyorsunuz biz her fırsatta kükürtle yaşadığımız problemleri ve sıkıntıları gerek kamuoyuyla, gerekse tarım bakanlığıyla ve gıda denetim kontrol kamu denetimcilerimizle paylaşıyoruz. Avrupa birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatlar da uygulanan 2,2 ppm kükürt kuralı ve iç piyasada ülke sınırları içerisinde bütün tüketicilerimizin de tüketimine sunduğumuz kaysıdaki 2 bin ppm kuralı biliyorsunuz, üretimde de tüketiciye gittiği ana kadar da kükürtle ilgili önemli sıkıntılar yaşıyorduk. Şuanda sizlere ifade edeceğimiz projeyle hem çok kısa süre içerisinde kükürtleme, hem de uygun miktarda kükürt dioksit gazıyla da kükürtleme yöntemini anlatacağız. Dolayısıyla ben buradan bütün ihracatçılarımız, tüccarlarımız, özellikle üreticilerimize daha çok hızlı ve uygun miktarda kükürtleme yöntemiyle inşallah önümüzdeki yıllarda, gelecek yıllarda daha büyük kapasiteli denemelerle hem uygun kükürt miktarının olduğu hale dönüştürerek, hem de çok hızlı bir şekilde kükürtleme yapacağız. Bu çalışmalarla birlikte işçilik maliyetlerinde ciddi anlamda bir gerileme söz konusu olacak, hem de ekonomik anlamda kükürt düşürme işlemi esnasında yaşadığımız sorun ve sıkıntılarda ortadan kalkacak" dedi.

“16 saatlik çalışmanın 2 saate düşürülmesi planlanıyor”
Doç. Dr. Meltem Türkyılmaz, geliştirdikleri projeyle kükürtleme odasında bütün kayısıların aynı oranda etkilendiklerini ve 16 saatlik işlemi 2 saat gibi bir süreye düşürdüklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarda geleneksel kükürtleme yönteminin en önemli eksikliğinin ortamda oluşan kükürt dioksit gazının kontrol edilmemesinden kaynaklandığını tespit ettik. İçeride kükürt konsantrasyonu kontrol edilemediği içinde oluşan kükürtlenmiş kuru kayısının hangi düzeyde kükürt içerdiği tespit edilemiyor. Ama bizim yaptığımız yöntemde doğrudan istediğimiz konsantrasyondaki kükürt gazını odaya verebiliyoruz. Dolayısıyla da oda içerisinde bulunan her bir kayısı tanesine istediğimiz düzeyde kükürt dioksit gazını ulaştırmış oluyoruz. Odadan kayısımızı çıkarttığımızda her bir kayısı tanesi aynı düzeyde kükürt dioksit içerir. Yaptığımız çalışmalarla sadece kükürtleme işlemini standart bir hale getirip 2 bin pmm düzeyinde içeren kayısı üretmek değil, bunun yanı sıra çiftçimize daha hızlı işlem gerçekleştirme sağlamak için, şuanda 16 saate kadar süren kükürtleme işlemini yaklaşık 2 saate kadar düşürmeyi hedeflediğimiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmanın sonucunda da hem iç piyasada kükürtlü kayısı üreten çiftçimizin karşı karşıya kaldığı idari para cezalarından kurtulabileceğini, hem de ihracatta yaşadığımız mevcut kükürtlü kayısılarımızın çoğunun sınır dışı edilme var biliyorsunuz dolayısıyla bu sorunu kaldırmak, kükürtlü kuru kayısımızın itibarının düşmesine dolayısıyla düşük fiyattan alıcı bulmasına neden oluyor. Yaptığımız kabaca hesaplamaya göre eğer istediğimiz düzeyde kükürt içeren bir kuru kayısı üretimi gerçekleştire bilirsek, dünya çapında yaptığımız satışlarda yüzde 75 oranında daha fazla kar elde edebileceğimizi görüyoruz. Ülkenin kuru kayısıdan elde ettiği gelirinde en az yüzde 75 artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19’a yakalanmayan 110 yaşındaki Mahmut dede, günde 2 litre kola içiyor
YEREL HABERLER Covid-19’a yakalanmayan 110 yaşındaki Mahmut dede, ...
İnönü Üniversitesi’nde kişisel veri titizliği
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde kişisel veri titizliği
Güreşçi Kurak, Dünya Şampiyonasında iddialı
YEREL HABERLER Güreşçi Kurak, Dünya Şampiyonasında iddialı
Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı’nda bayrak Şengönül’de
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı’nda bayrak ...
Malatya'da, tekstil fabrikasında çalışan 55 işçi yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER Malatya'da, tekstil fabrikasında çalışan 55 işçi ...
Malatya'da 90 işçi yediği yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER Malatya'da 90 işçi yediği yemekten zehirlendi
Gürkan, Kuluncak’ta çalışmaları inceledi Gürkan: “Hemşerilerimizin dualarıyla Allah yolumuzu aydınlık ediyor”
YEREL HABERLER Gürkan, Kuluncak’ta çalışmaları inceledi Gürkan: ...
Esenlik genel müdürü Ünlü'den çiftçilere destek açıklaması “Bizim buradaki en büyük hedefimiz çiftçimize faydalı olmak”
YEREL HABERLER Esenlik genel müdürü Ünlü'den çiftçilere destek ...
Malatya’da bir apartmana Covid-19 karantinası
YEREL HABERLER Malatya’da bir apartmana Covid-19 karantinası
Çınar, yeni belediye hizmet binası inşaat alanındaki çalışmaları inceledi Çınar: “İlçemize yeni bir cazibe merkezi kazandıracağız”
YEREL HABERLER Çınar, yeni belediye hizmet binası inşaat alanındaki ...
Malatya’da kariyer ve girişimcilik zirvesi yapıldı
YEREL HABERLER Malatya’da kariyer ve girişimcilik zirvesi yapıldı
Şehit Astsubay Birol Akın unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Birol Akın unutulmadı
Filistin’e en fazla yardıma teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Filistin’e en fazla yardıma teşekkür belgesi
Fotoğraf severler, Battalgazi’deki tarihi mekanları gezdi
YEREL HABERLER Fotoğraf severler, Battalgazi’deki tarihi mekanları ...
Devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakları sona erdi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakları sona ...
Malatya'da kayısı hasadı başladı
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı hasadı başladı
İnönü Üniversitesi’nden teknolojik atak
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nden teknolojik atak
Sadıkoğlu: Malatya’nın ticari gelişimi için her platformda olacağız
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: Malatya’nın ticari gelişimi için her ...
Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Motosikletlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Motosikletlere sıkı denetim
Gazi Yedek’ten Komutan İnce’ye duygulu mektup
YEREL HABERLER Gazi Yedek’ten Komutan İnce’ye duygulu mektup
Girdap yayına girdi
YEREL HABERLER Girdap yayına girdi