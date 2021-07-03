Tarihi Yeşilyurt Konaklarına tam not

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu, Yazar Yavuz Donat ile Siyaset Bilimcisi Prof.Dr. Mehmet Şahin’i Çırmıktı Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarında misafir etti.

Malatya ve Yeşilyurt’un köklü tarihi, yemekleri ve geleneksel hüviyetini yaşatmak adına farklı projelerle tarihi kimliğine yeniden kavuşan Çırmıktı Lezzet Caddesindeki yatırımlara gösterilen ilgi her geçen gün artıyor.

Bazı temaslarda bulunmak amacıyla Malatya’ya gelen eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu, Yazar Yavuz Donat ile Siyaset Bilimcisi Prof.Dr. Mehmet Şahin de, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine, Yeşilyurt’un köklü tarihini ayağa kaldırmak amacıyla hizmete sunulan konak ve müzeleri gezdiler.

Misafirlerine Malatya ve Yeşilyurt’un tarihini ve kültürünü tüm boyutlarıyla anlatıp, Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlarını anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yöresel yemekler ve tatlıları ikram etti.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarına hayran kaldığını ifade eden Yazar Yavuz Donat , “Çırmıktı’ya, Yeşilyurt’a ve Malatya’ya ulusal medyada benden daha fazla gelen bir gazeteci olduğunu sanmıyorum. Yıllardır geliyorum, bugün gördüm burayı tanıyamadım. Burası sınıf atlamış ve süper lige geçmiş, gerçekten Belediye Başkanımızı kutluyorum, Allah razı olsun. Meydan düzenlemesi ve müzeleri çok beğendim. Bizde Türk Belediyeciliğinin kültür boyutu maalesef zayıftır, bazı yerlerde bunun başarılı örneklerini görüyoruz. Samsun gibi, Eskişehir gibi, Gaziantep gibi ama burada inanılmaz bir başarı gördüm, hayran kalmamak mümkün değil. Tarihi Konakların olduğu yerde çok fazla güzellik gördüm, bunlar güzel yatırımlar. Malatya bir müzeler kenti olmuş, Yeşilyurt Belediyesi’nin de bu alanda başarılı işler yaptığını yerinde gördüm. Türkiye’nin de, Malatya’nın da ve Yeşilyurt’un da böyle müzelere ihtiyacı vardı” şeklinde konuştu.

Eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu da, Yeşilyurt Belediyesinin örnek yatırımlarda bulunduğunu ifade ederek, “ Birçok ilçemizde bu tür çalışmalar var ama en güzel Yeşilyurt’a yapılanlar olmuş. Konaklar ve müzeler buranın doğasına, tarihi geçmişine çok yakışmış. Yeşilyurt’un doğal güzellikleri ise buraya ayrı bir hava katıyor. Burada çok değerli işler yapılmış, Belediye Başkanımızı ve emek sarf eden herkesi tebrik ediyorum. Malatya’ya geldiğimiz zaman buraya muhakkak geleceğiz. Yeşilyurt’lular zamanı ve mekanı çok iyi bilen insanlardır, İstanbul’un en başarılı insanları, sanayide, kültürde ve sosyal faaliyetlerde olsun Yeşilyurt’lular daima öndedir. Yeşilyurt’umuzun en büyük özelliği çalışkan insan yetiştirmesidir “ dedi.

Yeşilyurt’ta çok güzel ağırlandıklarını vurgulayan Siyaset Bilimcisi Prof.Dr. Mehmet Şahin’de, “ Lezzet Caddesini gezip güzel mekanları görünce açıkçası nefes aldım, bu tür yatırımları bir çok kentimizde görüyoruz ancak buradaki eski konaklar restore edilmiş, kentin hizmetine sunulmuş. Gündüzün sıcaklığını ve yorgunluğunu burada rahat ve güzel bir ortamda atabiliyorsunuz. Konaklar kentin kimliğini yansıtan farklı temalı mekanlara dönüştürülmüş, çok beğendim. Malatyalıların akşamları birlikte zaman geçirebilecekleri veya dışarıdan gelenlerin Malatya konusunda fikir edinebilecekleri çok güzel bir cadde olmuş. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ve ekiplerinin ellerine sağlık. Gittiğiniz yerde yerel yemekler daha fazla dikkat çeker, ziyaret sırasında Malatya ve Yeşilyurt’un yemeklerinden tatma fırsatı da bulduk, analıkızlı ve kiraz yaprağı sarmasını çok beğendim. Kiraz yaprağı sarmasını ilk kez yedim, Ankara’ya gittiğimizde bu yemeği mutlaka anlatacağım “ ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu, Yazar Yavuz Donat ile Siyaset Bilimcisi Prof. Dr. Mehmet Şahin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunup, Lezzet Caddesinin resmedildiği tabloyu hediye etti.

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