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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada silahla bacağında vurulan genç yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesi'ne bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, arkadaş oldukları belirtilen B.K. ile F.T. arasında Antepli Sokak'ta tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından F.T. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan B.K. (19) yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, şüpheli F.T. otomobil ile bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 1 adet tüfek kartuşu bulurken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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