Battalgazi’deki ödüllü fotoğraf yarışmasına görkemli gala gecesi

Battalgazi Belediyesi tarafından Doğu’nun incisi Battalgazi’nin tüm güzellikleri gözler önüne sermek ve Kayısının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının Gala gecesi yapıldı.

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya Fotoğraf Sanatı ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) destekleriyle düzenlenen ve Battalgazi sınırları içerisinde 14 Temmuz tarihleri arasında çekilmiş fotoğrafların yarışacağı “Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının gala gecesi yapıldı.

Tüm yarışmacıların katılım sağladığı bu görkemli gala gecesi, unutulmayacak renkli anlara sahne oldu. Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda folklor ekibinin gösteriyle başlayan gala gecesi, ses sanatçılarının ve yarışmacıların seslendirdiği türkülerle son buldu. Gala gecesine katılan tüm konukları tek tek selamlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, konuklardan yarışmayla ilgili duygularını da aldı. Talimatıyla düzenlenen yarışmayla ilgili büyük övgü alan Başkan Güder, bu tür yarışmaları Medeniyet Kalbi Battalgazi’de geleneksel hale getireceklerinin altını çizdi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle tüm güzel ruhlara görsel bir şölen sunan Battalgazi’nin güzelliklerini, kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermek ve Malatya’nın simgesi haline gelen Kayısının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının gala gecesine Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan ile çok sayıda yarışmacı ve aileleri katıldı.



“Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”

Bu güzel yarışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İnan Orhan, “Malatya’mız için kıymetli olan Kayısı’nın her evresini sanatçı arkadaşlarımız fotoğrafladı. Değerli sanatçılarımız fotoğrafın önemiyle Kayısı ve ilçenin tarihi güzellikleri anlatıldı. Malatya’mız için sadece Kayısı önemli değil, tarihi eserlerimizin de büyük önemi var. Bu güzel yarışmayı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Battalgazi belediyesi ile güzel işlere imza atıyoruz”

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, “Çok güzel bir yarışmanın gala gecesi de mükemmel bir yerde yapılıyor. Bu güzel yarışmanın sonuçları jüri üyelerinin kararları ile bugün belli olacak. Fırat Kalkınma Ajansı olarak Battalgazi Belediyemiz ile birlikte planlı bir şekilde bölgemizin turizmini harekete geçirmek ve yeni bir marka oluşturmak adına bu tür uluslar arası faaliyetlere imza atıyoruz. Bunu buradan özellikle söylemek istiyorum; Battalgazi Belediyemiz ile çok iyi bir iş birliğimiz var. Kayısı ilimizin en önemli ekonomik değerlerinden bir tanesi. Sizlerin çektikleri fotoğraf, inşallah ilimizdeki turizme katkı sağlayacaktır. Emeklerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Geleneksel hale getirmek istiyoruz”

Battalgazi Belediyesi olarak uluslar arası yarışmaları geleneksel hale getirmek istediklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya denilince aklımıza ilk kayısı, kayısı denilince ise Malatya gelir. Battalgazi denilince ise akıllara tarih gelir, kültür gelir, medeniyetler gelir ve sonra yine kayısı akla gelir. Bu doğal ve tarih zenginliklerimizi sizlerle paylaşma adına gala gecesini düzenlediğimiz Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Maratonu yarışmasını düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya’yı anlatan, Kayısı’yı anlatan her fotoğraf özeldir ama Battalgazi’yi anlatan fotoğraf bir başka güzeldir. Malatya’da yaşamak güzeldir ama Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de yaşamak bir başka güzeldir. Bu güzel ilçemize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Bizim hizmet sözümüz var. Bu tür yarışmalarımızı inşallah geleneksel hale getirmek istiyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih kokulu ilçemizdeki güzellikleri, fotoğraf severlerin fotoğrafları ile yaşayacak ve yaşatılacak. Gala gecesi öncesi selam verip hasbihal ettiğimiz yarışmaya katılan arkadaşlarımız, yarışmadan ve kendilerine gösterilen ilgili alakadan dolayı bizlere teşekkür ettiler. Buda bizleri gerçekten mutlu etti. Malatya insanı misafirperverdir, kadirşinastır. Yarışmamıza katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ayaklarınıza ve emeklerinize sağlık. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; sizleri Battalgazi’mizdeki güzellikleri yaşamaya davet ediyorum” dedi.



“Takdire şayan bir yarışma oldu”

Yarışmanın her açıdan takdire şayan olduğuna vurgu yapan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran,

“Öncelikle gala gecesine katılan herkesi muhabbetle selamlıyorum. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Gecemize iştirak ettikten sonra Battalgazi Belediye Başkanımız ile masaları dolaştık. Çok güzel olumlu tepkiler aldık. Yarışmacılara sordum; ‘Buna benzer bir yarışmaya katıldınız mı?’ Hemen hemen çoğu katılmadıklarını ifade ettiler. Yarışmamız asıl amacına ulaşmıştır o zaman. Yarışmamızı takdire şayan buluyorum. Emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. Aynı zamanda bu fotoğrafların, tarihe bir not düşmek olduğunu da burada katılımcılarımıza ifade etmek istiyorum. Kayısı tadında bir yarışma oldu. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum” diye konuştu.

