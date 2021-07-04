Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 20202021 akademik yılında mezun olan öğrenciler için çevrim içi mezuniyet töreni düzenlendi.

Pandemi önlemleri nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen mezuniyet törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Tuba Uçar ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Tayyar Çelik, akademik personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törene video konferans yoluyla katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 20202021 akademik yılında dört bölümden toplam 275 mezun veren Sağlık Bilimleri Fakültesinin tarihinden söz etti. Kızılay, “İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 21 yıldır insan yetiştiriyor. 1996 yılında Sağlık Yüksekokulu olarak kurulan Sağlık Bilimleri 2015 yılında fakülte haline gelmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültemizde toplamda 7 bölümümüz var. Bu bölümlerin dördünden aktif olarak mezun veriyoruz. Diğer üç bölüme ise artık önümüzdeki dönemde öğrenci almaya başlayacağız ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz yedi bölümlü bir fakülte olarak ülkemize profesyonel ve alanında uzman sağlıkçılar kazandıracaktır. Önümüzdeki dönemde artık 7 bölümlü bir fakülte olarak devam edecek. Güçlü insan kaynaklarımız ve hoca kadromuzla bu bölümlerden insan yetiştiriyoruz. Sevgili mezunlar, üniversitemizde dolu dolu ve verimli dört yıl geçirdiniz. Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından gerek teorik gerekse uygulamalı olarak verilen eğitimlerle tam deneyimli öğrenciler olarak sizleri mezun ediyoruz. Uygulamalı eğitimlerinizi Turgut Özal Tıp Merkezimizde ve şehrimizin diğer sağlık alanlarında, merkezlerinde yaptınız. Sizlerin çok iyi yetiştiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sizin alanınız insana dokunan bir alan”

Sağlık Bilimleri alanının insana dokunan bir alan olduğunu belirten Kızılay mezun öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Kızılay, öğrencilerin ailelerine teşekkür ederek şunları dile getirdi:

“Bu yıl Sağlık Bilimleri Fakültemiz dört bölümden 275 mezunu ile sağlık ordusuna yeni, önemli ve güçlü bir kan kazandırıyor. Sizin alanınız insana dokunan bir alan. Hepiniz çok önemli bir mesleği icra edeceksiniz. Kendinizi tam vererek işinizi yapın ve işinize erdemle, tutkuyla, aşkla ve sevgiyle bağlı olun. Severek işinizi yapın ve yaptığınız işi sevin. Böylece hem başarıyı yakalarsınız hem de dokunduğunuz insanlara huzuru, sağlığı ve büyük bir yaşam sevincini aktarmış olursunuz. Bundan sonraki hayatınızda hepinize ömür boyu başarılar diliyorum ve başta sizleri bize emanet eden aileleriniz olmak üzere sizlere ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Mezuniyet törenine video konferans yoluyla katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu da, Sağlık Bilimleri Fakültesi hakkında bilgi aktararak, “Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1996 yılında kurulmuş olup yaklaşık 25 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde donanımlı öğrenciler yetiştirmektedir. Fakültemizde Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Çocuk Gelişimi, Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik bölümleri bulunmaktadır ve her yıl bu bölümlerden donanımlı sağlık profesyonelleri yetişmektedir. Özellikle öğrencilerimizi yetiştirirken verdiğimiz eğitim ve öğretimlerde klinik donanımı yüksek, insani ilişkileri iyi, iletişim kurma becerisi yüksek ve sorun çözmeyi bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bundan dolayıdır ki İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, öğrenciler arasında öncelikli tercih edilen fakülteler arasında yer almaktadır. Sizlere tavsiyem, özellikle iyi birer insan olun, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan birer vatandaş olun. Atatürk’ün şu sözü aklınızda olsun ve size yol gösterici olsun: ‘Görevini en iyi yapan, vatanını en çok sevendir” şeklinde konuştu.

Cumurcu son olarak pandemi sürecinde vefat eden tüm sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet ve hasta olanlara da acil şifa dileklerinde bulundu.

Kızılay ve Cumurcu’nun mezuniyet mesajlarından sonra bölüm başkanlarının konuşması, bölüm mezunlarına ait slayt gösterisi ve bölüm birincilerinin konuşması ile devam eden program, ant içme töreni ile sona erdi.

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