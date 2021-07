Rıdvan Mertöz ortaokulu temel atma töreni yapıldı Gürkan: “ En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Malatyalı İş İnsanı Rıdvan Mertöz tarafından Mehmet Buyruk Caddesinde yapımı gerçekleştirilecek olan 24 derslikli Rıdvan Mertöz Ortaokulu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve Malatyalı İş İnsanı Rıdvan Mertöz tarafından 24 derslikli Rıdvan Mertöz Ortaokulu’nun yapımı için imzalanan protokol sonrasında yapılacak olan okul inşaatının temeli protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımın gerçekleştiği programda atıldı.

iş insanı Mertöz, “ Okulumuzun yapımı için yaklaşık 1,5 2 senelik bir çalışmamız oldu. Bir telekonferans sayesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın bir isteği söz konusu oldu. Başkanımız bir okul yapma projelerinin olduğunu ve okulu yapmamızı istediklerini bize ilettiler. Bu işler öyle çabuk ve kolay olmuyor. Öncelikle gönül vermek gerekiyor ki bu işler gönül işi. Başkanımız gönül vermiş ve başkanımız Malatya sevdalısı. Bu işe nasıl canla başla ve içten sarıldıysa bizde belki aylarca sürecek bu işi özellikle Valimiz, Milli Eğitimimiz ve Belediye Başkanımızın sayesinde kısa bir sürede gerçekleşti. Hızlı çalışmadan ve yapılan hizmetlerden dolayı ben Selahattin Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Temel atma töreninde Battalgazi bölgesine yapılan yatırım için Malatyalı İş İnsanı Rıdvan Mertöz’e ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ Belediye başkanlarının sorumlulukları çok büyük, yükleri de aynı oranda ağırdır. Bu sorumluluğu yerine getirme noktasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımız gece gündüz demeden milletimize hizmet etme noktasında ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bizler sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında Milletvekillerimiz, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve STK’larımızla hep birlikte Malatya’mızı eğitim alanında, sağlık alanında, spor alanında her anlamda geleceğe hazırlamak için gayret ve çaba içerisindeyiz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de iş insanlarımızla birlikte Malatya’mızı geleceğe hazırlama noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da konuşmasında, en güzel yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek,” Temel atma törenimizin eğitim camiamıza, Malatya’mıza ve Rıdvan Mertöz’e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Şehir meydanı projemiz gündeme gelince 24 derslikli Rıdvan Mertöz Ortaokulumuzun bulunduğu alanın kamulaştırması Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılarak Rıdvan Mertöz’e okul yapımı için ihdas ettik. Özellikle Malatya’mızın bir meydanı yoktu. Tören yapıldığı zaman tek caddesi olan ve sekiz yolun bağlantısı olan yerimiz kapanıyordu. Bu durum Malatya için iç açıcı bir durum değildi. Milli Eğitim Bakanımızla ve Valimizle yapmış olduğumuz toplantıda bunlarla ilgili bir çalışma başlattık. Özellikle okulumuzun yapılacağı alanda bir okula ihtiyaç olduğunu ve okul yapılması için arsa temini yapılmasını istediler. Bizde Rıdvan Mertöz ile MİAD Başkanımız Yunus Akdaş’ın organize ettiği ve Malatyalı hemşerimiz Vahap Munyar’ın moderatörlüğünü yaptığı telekonferans toplantısında tanıştık ve kendilerine durumu izah ettik ve protokol süreciyle birlikte bugünkü aşamaya geldik. Rıdvan Mertöz, doğmuş olduğu ve içinde yaşadığı toplum ve topraklara karşı yaşamış olduğu görevini yapma anlamında en güzel yatırım olan insana yapılan yatırımın neticesinde okul yapması bizi memnun etmiştir. Ben bu vesileyle bütün Malatyalı iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur. Bizim gönlümüz aşkla dolu. Bu şehri gülistan yapmaya kararlıyız. Memleketimizin her karış toprağı, her insanı bizim için kıymetlidir anlamlıdır. Yunus’un dediği gibi ‘Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi işi. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz.’ Dolayısıyla bizler şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızla, hükümetimizle, valimizle, milletvekillerimizle, bütün siyasi partilerimizle, STK’larımızla ve hemşerilerimizle birlikte çalışıyoruz ve çalışacağız. Ben 24 derslikli okulumuzu Malatya’mıza kazandıracak olan Rıdvan Mertöz ve ailesine teşekkür ediyorum. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.





24 derslikli okulun yapımı için Rıdvan Mertöz’e ve eğitime verdiği destek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenci, “ Rıdvan Mertöz’ü tebrik ediyorum. Kendisiyle Bakanlık dönemimizde tanıştım ve o dönemden itibaren dostluğumuz hep artarak devam etti. Rıdvan Mertöz gerçekten hiç zarar etmeyeceği bir yatırım yaptı. Belki diğer yatırımları riskliydi ama okul yatırımının riski yok. Yapılacak olan okulumuzda eğitim ve öğretim devam ettiği sürece de Rıdvan Mertöz ve ailesi hep hayırlarla anılacak. Malatya’mıza bu dönem içerisinde 71’e yakın yeni okul kazandırıyoruz. Bu okullarımızın yaklaşık 15 tanesi hayırsever iş insanlarımızın katkısıyla yapılıyor. Malatya okullaşma anlamında Türkiye’nin gözde şehirlerinden birisi. Bunun için MİAD Başkanımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Özel teşekkürü de Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a etmek istiyorum. Başkanımızın eğitime verdiği önem ve katkı çok büyük. Bazı belediyeler okullara ve okul alanlarına yer ayırmakta zorlanırken Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, belediyenin bütçesinden kamulaştırma yaparak belediyenin bütün imkânlarını seferber ediyor. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yapılacak okulumuzun bir önemi daha var. Şehrimize yeni bir meydan kazandırıyoruz. Malatya’nın sıkışıklığını giderecek, tören alanı ve yeni çehresiyle Malatya’yı farklılaştıracak” şeklinde konuştu.



“Malatyalı nereye giderse gitsin gönlü ve kalbi Malatya’da”

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “ İnsanın hayatını anlamlı ve değerli kılan kendisi için yaptıkları değildir. Bizi esas mutlu eden şeyler başkalarının hayatında gizlidir. Bu tabii ki aileden başlar. Ailemize karşı olan sorumluluklarımız var. Tabi insanoğlu doğal olarak aynı kan bağından gelen kişilerin refahı için iyi yaşaması için her türlü fedakârlığı yapar. Bence bizi başkalarının gözünde değerli kılan esas şey toplum için millet için ve bulunduğumuz şehirde yaşayan insanlar için yaptıklarımız. İşte bu hayatı anlamlı ve değerli kılan bu uğraşın en güzel numunelerinden birini bugün görüyoruz. Rıdvan Mertöz beyefendi bunu bizlere gösteriyor. Biz Malatyalı kardeşlerimizi dinlediğimizde şehrimizden çok önemli insanlar göç etti gitti. İstanbul’a gittiler başka şehirlere gittiler diyorlar ama o insanların gönlü Malatya’da bundan emin olun ve bunun ispatını görüyoruz. Şu anda sadece hayırseverlerimizin yaptığı 15 okulumuz var ve bunlar Malatya’nın nesillerini armağan olarak buradan giden insanlar tarafından veriliyor.

Malatyalı Türkiye’nin neresine giderse gitsin, dünyanın neresine giderse gitsin gönlü kalbi Malatya’da ve bu kalbi zengin insanların hem eğitimimize hem sağlığımıza hem diğer insanlarımızın ihtiyacı olan konularda vermiş olduğu destekler bizleri de gururlandırıyor, mutlu ediyor. Battalgazi ilçemizde maalesef eski yerleşim nedeniyle okullarımızı yapabileceğimiz, spor alanları yapabileceğimiz yeterli miktarda yerimiz yok. Bu nedenle Çöşnük Mahallemize ortaokul temelinin atılması ve kısa zamanda eğitim hayatımıza kazandırılacak olması Çöşnük Mahallesi açısından da çok önemli. Çöşnük mahallemizdeki hemşerilerimizin gerçekten çok mutlu olması lazım. Yapılacak olan okulu buraya kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Temel atma törenimize katılan ve hayırlı işin başlamasına tanıklık edenlere, okulumuzun yapımını üstlenen Malatyalı İş İnsanı Rıdvan Mertöz’e ve ailesine teşekkür ediyorum. Okulumuzun eğitim hayatımıza, çocuklarımıza, gelecek nesillerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla 24 derslikli Rıdvan Mertöz Ortaokulu’nun temeli atıldı.

