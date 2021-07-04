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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı mesaisi başladı

İHA

Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı mesaisi başladı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Malatya’da kayısı hasadı devam ediyor.
Dünyanın kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya’da kayısı hasadı başladı. Üretimi ile kent ekonomisine önemli kazanım sağlayan Malatya kayısısı, her yıl onlarca mevsimlik işçilerinin gelir kapısı oluyor. Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin
yapıldığı Malatya’ya çevre illerden gelen mevsimlik işçiler zorlu koşullarla çalışıyor. Kayısı hasadında çalışan mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcakta gün boyu ekmek parası için mücadele ediyorlar.
Şanlıurfa Viranşehir’den gelen tarım işçisi Ömer Dursun, “Mevsimlik işçiyim. Sıcakta çalışıyoruz ama mecburuz. Kayısı olmuş hasat zamanı, güzel gidiyor. Biraz yorucu ama yapacak bir şey yok. Sıcak havada çalışmak yorucu, terliyoruz, zor oluyor. Çalışmak zorundayız mecburuz” dedi.
Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğunu ve kayısı hasadının en sıcak dönemde gerçekleştiğini belirterek, “Yazıhan’da şu anda 40 derecinin üzerinde sıcaklık var. Kayısı bu yıl az olmakla beraber iklim serin gitti, geceleri soğuk oldu. Kayısılarımız ham kalmıştı ama bugünlerde sıcaklıkların artmasıyla meyve hemen olgunlaştı ve hasada başladık. Elbette işçilerimizi biz öğlen sıcağında çalıştırmıyoruz. Sabah serinliğinde, akşam serinliğinde. Öğlen sıcağında 23 saat mola veriyorlar. Gölgede dinleniyorlar. Sıcağın önünde tabii ki insanların çalışması zor. Ama mücadele devam ediyor. Başka yapacağımız bir şey yok, kayısı ürünü her sene en sıcak dönemde başlar. Buna da artık alışmışız” şeklinde konuştu.
Yazıhan ilçesinde kayısı bahçesi bulunan Hasan Kılıç, organik tarım yaptıklarını ve hasat döneminin sıcak olduğunu ifade ederek, “Organik kayısı yetiştiriyorum. Onun için kimyasal ilaçları kullanmıyoruz. Hasat en sıcak dönemde olduğu için haliyle sıcaklar oluyor. Sıcak olmazsa da kayısı olmuyor. Sıcakta güneşin önünde devam ediyoruz. İşçi arkadaşlarımızla birlikte günlük kayısı silkeliyoruz. Sonra götürüp güneşe sereceğiz. Gün kurusu yapıyoruz organik olduğu için. Çiftçiliğin hiçbir kolay yanı yok. Çiftçi olarak hangi ürünü yapsak böyle zorluklarla beraber mücadele ediyoruz” diye konuştu.

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