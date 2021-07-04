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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazili muhtarlardan Ankara çıkarması

İHA

Battalgazili muhtarlardan Ankara çıkarması

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları Ankara’da yörenin sorunları ile ilgili çeşitli temaslarda bulundu.
Battalgazi ilçesinde başta sulama sorunu olmak üzere yöre halkının sorun ve taleplerini iletmek üzere Ankara’ya giden mahalle muhtarları burada AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin konuğu oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ziyaretinde AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile görüşen muhtarlar, yörenin sorunlarını da ilettiler. Milletvekili Tüfenkci ise, “Kıymetli muhtarlarımız ile Gazi Meclisimizi gezerek, Malatya’mız üzerine hasbihal ettik. Taleplerini dinleyip, çözüm için sıcağı sıcağına ilgili kurumlara ilettiğimiz muhtarlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Muhtar heyeti daha sonra TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile de bir araya gelerek sorun ve taleplerini ilettiler Battalgazi yöresini temsil eden muhtar ve sulama birlikleri heyeti adına konuşan Mehmet Nuri Alan, “TOKİ Başkan yardımcısı ile görüşmemizi sağlayan Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci’ye yöre halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz yıl yaşanan Sivrice depremi sonrasında mağdur olan vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devletin merhamet elinin uzatıldığını belirten Alan, “Bu durumla ilgili olarak devletin eşitlikçi adaletçi merhamet yönünü işaret etmiştir. Tabi bütün bunlarla beraber ilimiz Malatya Battalgazi ilçemizde yapılan TOKİ konutları kura çekiminde köylü ve şehirli diğer ifade ile kırsal ve kentsel mahalleler ayırımına gidildiği görülmüş ve hatta tek katlı ve çift katlı uygulamalarında mahalle mahalle uygulama alanı verilmiş böylece devletin eşitlikçi adaletli yönüne gölge düşürülmüştür. Bu durumu sayın milletvekillerimizle görüştüğümüzde aynı düşünceleri paylaşmışlardır. Derhal bu adaletsizliği ortadan kaldıracak yapısal düzenlemenin hayata geçirilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Ankara temaslarında bölgenin sulama sorunu konusunda da istişarelerde bulunduklarını anlatan Alan, “Bölgenin sulama suyu problemine çözüm üretecek olan Şilan, Beypınar, Yenice ve Yaygın projeleri başta olmak üzere Hatunsuyu bölgesinde bulunan arazilerin Çat Barajı’nın sulama alanına dahil edilmesi ayrıca Yarımcahan Ovası’nın sulama suyu problemine çözüm üretmek için GES projesinin kurulması ile ilgili taleplerimizi Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye iletmek üzere Ankara’ya geldik” ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli’nin talimatı ile Tarımsal Sulama Suyundan Sorumlu Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile görüştüklerini de aktaran Mehmet Nuri Alan, “Bakan yardımcımız dile getirdiğimiz talepleri büyük bir titizlikle dinleyerek sorunun çözümü noktasında ortaya koydukları iradeye şahit olduk. Elazığ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ın gayretlerinden dolayı da ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.

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