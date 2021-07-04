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Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dan terfi sınavını takip etti

DHA

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dan terfi sınavını takip etti


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) TÜRKİYE Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Malatya'da yapılan 'siyah kuşak ve dan terfi sınavı'nı izledi.
Malatya, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Elazığ ve Bingöl'den gelen 350 tekvandocu, Malatya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen 'siyah kuşak ve dan terfi sınavı'na girdi. Sınavı, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri takip etti.
Federasyon Başkanı Şahin; antrenörü, sporcusu, hakemi ile büyük bir aile olduklarını  kaydederek, "Amatör spor branşlarında en fazla genelde ise en çok sporcuya sahip futbol ile de başa baş lisanslı sporcuya sahip bir camiayız. Bu sporu yaparken, Türkiye'mizi temsil etme manasında her zaman yorulmak nedir bilmeden çalışıyoruz. Bunun karşılığı olarak o kadar özverili ve bir o kadar da gönülden yaptığımız tekvandoyu her yıl daha ileriye taşıyarak başarılarımızı tescil ediyoruz. Uluslararası alanda Avrupa, dünya ve hatta olimpiyatlarda her zaman olduğu gibi ülkemizin gururuyuz. Bu başarılarımızda büyük emekleri olan eğitimli antrenörlerimizin sporcu yetiştirmekte olup, gelecek neslimize insan mühendisliği yaptığını da rahatlıkla söyleyebilirim. O kadar özverili olup öğrencileri ile ilgilenen onlarla alakadar olan antrenörlerimizin emeklerinin karşılığıdır insan mühendisliği" dedi.
"Bizler sporun içinde olduğumuz için çoğu zaman yeri geldiğinde ailelerimizden ve evlatlarımızdan bile ayrı kalarak ülkemiz için daha fazla neyi güzel yaparızın hesabını yaparak başarılı olmanın gururunu yaşadık. Ama hep kazandık" diye sözlerini sürdüren Şahin, şunları söyledi:
"Dostlukta, birlik ve beraberlikte, başarı manasında ülkemizin bayrağını her zaman göndere çektirdik, çok şükür. Malatya'da antrenörlerim ve değerli yöneticilerim ile bir arada olduğum için çok mutluyum. Önümüzde yapılacak büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlarda ülkemizi yine en başarılı şekilde biz temsil edeceğiz. Bu arada; dünyada tekvando branşında en çok olimpiyat kotası alarak katılım sağlayan federasyonuz. Bunun gururunu da yaşatmanın sevincini hak ederek, Türkiye'mize hizmet ediyoruz. İkinci sırada Çin ve üçüncü sırada Güney Kore var. İşte bu bizim başarımızın tescilidir. Malatya'da yapılan 'siyah kuşak ve dan terfi sınavı'na bölge illerinden de gelip katılan tüm sporculara da sonsuz başarılar diliyor, hepinize teşekkürler ediyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-07-04 15:40:19

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