Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor, 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 20212022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Malatya ekibi son olarak Pazarspor’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.