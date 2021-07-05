Kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kayısı yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya’dan Adıyaman’a gitmekte olan Muhammet Nuri Sönmez (50) yönetimindeki 02 ABM 842 plakalı kayısı yüklü kamyon Doğanşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Trafik yön levhalarına çarparak durabilen kamyonda sürücü Muhammet Nuri Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Özgür Günay (15) ve Muhammet Sinan Sönmez ise 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonun kasasındaki kayısılar yola saçılırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan MalatyaAdıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Kaza sonrası hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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