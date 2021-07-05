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Kayısı yüklü kamyon devrildi; Günay ve Sinan yaralandı, babaları öldü

DHA

Kayısı yüklü kamyon devrildi; Günay ve Sinan yaralandı, babaları öldü


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, kayısı yüklü kamyonun refüje çarparak, devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Nuri Sönmez (50) hayatını kaybetti, oğulları Özgür Günay (15) ile Muhammet Sinan (13) Sönmez ise ağır yaralandı.
Kaza, MalatyaAdıyaman yolunda meydana geldi. Mehmet Nuri Sönmez yönetimindeki 02 ABM 842 plakalı kayısı yüklü kamyon, kavşakta refüje çarpıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonda bulunan ve kazada yaralanan sürücünün oğulları Özgür Günay ile Muhammet Sinan Sönmez ise ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan devrilen kamyonun kasasından yola saçılan kayısılar ise görevliler tarafından temizlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-07-05 12:06:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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