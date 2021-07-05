Kayısı yüklü kamyon devrildi; Günay ve Sinan yaralandı, babaları öldü



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, kayısı yüklü kamyonun refüje çarparak, devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Nuri Sönmez (50) hayatını kaybetti, oğulları Özgür Günay (15) ile Muhammet Sinan (13) Sönmez ise ağır yaralandı.

Kaza, MalatyaAdıyaman yolunda meydana geldi. Mehmet Nuri Sönmez yönetimindeki 02 ABM 842 plakalı kayısı yüklü kamyon, kavşakta refüje çarpıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonda bulunan ve kazada yaralanan sürücünün oğulları Özgür Günay ile Muhammet Sinan Sönmez ise ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan devrilen kamyonun kasasından yola saçılan kayısılar ise görevliler tarafından temizlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-05 12:06:06



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