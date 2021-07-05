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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sadıkoğlu, İstanbul’da Malatyalı iş insanlarıyla bir araya geldi

İHA

Sadıkoğlu, İstanbul’da Malatyalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İstanbul’da düzenlenen toplantıda Malatyalı iş insanları ile bir araya geldi.
Malatyalı iş insanlarının varlığının Malatya TSO’ya güç kattığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Bileğinizin gücüyle, mücadeleci ruhunuzla, ne zorluklarla buralara geldiğinizi biliyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İstanbul’da düzenlenen toplantıda Başkan Sadıkoğlu ve Malatyalı İş insanları bir araya geldi.
Malatyalı Osman Yurdakul’un işletmecisi olduğu Retaj Royale İstanbul Otel'de düzenlenen toplantıya katılım yoğun oldu. Malatya’nın yöresel yemeklerinin ikram edildiği toplantıda iş insanlarına Malatya türkülerinden oluşan müzik dinletisi de sunuldu.
“Başkanımız genç ve dinamik”
Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız genç, dinamik ve atılgan. Üstelik TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle de bir Malatyalı iş insanı olarak bizler bundan dolayı mutluyuz. İstanbul’da Malatya’mızın yemeklerinin gastronomisinin tanıtımı için gösterdiği özveriden ve emeğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
“MİAD olarak her konuda yanınızdayız”
Birlik ve beraberliğin üst seviyede yaşandığı toplantı için Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu’na teşekkür eden Akdaş, “Bazı arkadaşlarımız Malatya’da yatırım yapıyor ama çalıştıracak personel bulamıyor. Ben gazetelerde okuyorum, Malatya'da işsizlik oranlarının çok yüksek olduğunu. Ancak arkadaşlar da çalışacak insan bulamadıklarını söylüyorlar. Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da insan kaynakları planlamasında problemimiz var. Değerli başkanım, bu anlamda çalışmalarda biraz daha hassasiyet istiyoruz. Siz çalışkan bir kardeşimizsiniz, planlamayı yapabilirsiniz. Biz MİAD olarak her konuda yanınızdayız” ifadelerine yer verdi.
“Sizlerle bir araya gelmeden gitmek olmazdı”
Katılımlarından dolayı Malatyalı İş İnsanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “AB Coğrafi İşaret tescilli Malatya Kayısısı başta olmak üzere, ilimizin yöresel lezzetlerini tanıtmak üzere geldiğimiz İstanbul’da siz değerli iş insanlarımızla bir araya gelmeden gitmek olmazdı. Bizleri kırmayıp, değerli zamanlarınızı ayırarak davetimize icabet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana vizyonumuz, şehrimiz sanayisi ve ticareti için yeni ufuklar açmak oldu. Nitelikli yatırımlarla Malatya sanayisinin bölgesinde hak ettiği konuma ulaşması için gece gündüz çalışıyoruz. Yüksek istihdam hedeflerimiz doğrultusunda gerek sanayi bölgelerimiz gerekse ticari işletmelerimiz için sayısız projeye imza attık ve atmaya da devam ediyoruz” dedi.
“İnsan kaynakları ofisi açıyoruz”
Malatya TSO bünyesinde açacakları “İnsan Kaynakları Ofisi” hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak bir taraftan organize sanayimizi geliştirirken, diğer taraftan da işsizlikle ilgili sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. MİAD başkanımızın da ifade ettiği gibi fabrikalar zaman zaman personel bulmakta zorluk çekebiliyor. Odamız bünyesinde insan kaynakları ofisi açıyoruz. Bu ofisimiz hem fabrikaların personel ihtiyacını sistemine kaydedecek, hem de iş ihtiyacı olan insanların başvurusunu alacak. Böylelikle mevcut işletmelerle birlikte yeni kurulacak fabrikaların personel ihtiyacını en sağlıklı şekilde sağlayarak, insan kaynakları konusunda sağlam bir köprü görevi göreceğiz” ifadelerini kullandı.
“Bizim için öncü kuvvetsiniz”
İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi sanayisi gelişmiş büyükşehirlerde yatırımları olan Malatyalı iş insanlarının varlığının Malatya’ya, Malatya TSO’ya güç kattığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Malatyalı hemşehrilerimizin birçoğu bizi kırmayıp ilimize yatırım yapmaya geldi. Göreve geldiğimizde OSB’de birçok arsa boş dururken bugün organize sanayimize 380 tane müracaat eden iş insanımız var. Gayretlerimizde bakanlıklardan organize sanayi için en büyük bütçeyi alan il olduk. OSB’mizi sizler için hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Malatya'nın bütün ilçelerinden gelip burada ciddi anlamda başarılara imza atan hemşehrilerimiz var. Bu anlamda biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bizim için öncü kuvvetsiniz. İsrail'den örnek verecek olursak, nüfusu çok küçük olmasına rağmen STK'lar ile birbirlerine sahip çıktıkları için bugün dünyada söz sahibi olma gücünü kendilerinde bulabilmişler. Sizler de ciddi işler yapıyorsunuz. Burada birçok firma sahibi insanımız var. Bu markaların küresel anlamda ekonomiye güç verecek duruma gelmesi çok önemli. Hepinizin kendi bileğinizin gücüyle, mücadeleci ruhuyla ne zorluklarla buralarda olduğunuzu ben biliyorum. Malatyalıların burada birbirine sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Birliktelik ruhumuzu kaybetmemeyi arzu ediyoruz. Birbirimize sahip çıkmamız, yeni gelen arkadaşlarımızın önünü açmanız gerekiyor. Yeni markaların oluşması bizi mutlu edecektir. Birliktelik ruhunun devam etmesi adına bir kardeşiniz olarak da sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Sadıkoğlu’nun konuşmasının ardından, Malatya TSO’nun son üç yılda yapmış olduğu çalışmaları anlatan video, salonda bulunanlara izlettirildi. Oldukça samimi bir ortamda geçen toplantı, hatıra fotoğrafları çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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