İYİ Parti lideri Akşener Malatya'da

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da esnafla bir araya geldi.

İYİ Parti lideri Akşener, öğle saatlerinde geldiği Malatya'da, beraberinde parti kurmayları ve milletvekilleri ile Milli Egemenlik Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyen Akşener, hatıra fotoğrafı da çektirdi.DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-05 14:13:15



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