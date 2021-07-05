KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon görüşmelerindeki niyet bizleri Rum'a yama yapmaktır (2)



MALATYA'DA KIBRIS GAZİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ'daki temaslarının ardından geldiği Malatya'da, Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Kıbrıs gazilerinin katıldığı ziyarette konuşan Tatar, Kıbrıs gazilerinin her zaman gönüllerinde olduğunu söyledi. 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünün kutlanacağını belirten Tatar, "47'nci yıl dönümümüze hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyetle inşallah 20 Temmuz için Kıbrıs'ta olacaktır. Kurban Bayramı da o vakte denk geldiği için iki bayramı da kutlayacağımız anlamlı bir güne şu anda hazırlık yapmaktayız" dedi.Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-05 16:38:28



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