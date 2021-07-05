KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Malatya kayısısına övgü dolu sözler KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Barış Harekatı gerçekleşmeseydi Kıbrıs, şimdiye kadar bir Yunan adası olacaktı”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatyalı Kıbrıs Gazileri ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme esnasında lezzeti dünyaya yayılan kayısıyı tadan Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya kayısısını ‘Muhteşem’ olarak nitelendirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere karayolu ile Elazığ’dan Malatya’ya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, ilk olarak Malatya Muharif Gaziler Derneğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyarette Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette Malatyalı Kıbrıs gazileri ile görüşme gerçekleştirdi.



“Sizlere minnettarım”

Görüşme esnasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazilerinin Barış Harekatı’nda verdikleri mücadeleden övgüyle bahsederek, “KKTC’den Malatya’mıza sevgi ve saygılarımızı getirdim. Kıbrıs Türk halkı adına sizlere en kalbi duygularımla muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Özellikle Kıbrıs gazileri, çok önemlidir. 20 Temmuz 1974 sabahında Mehmetçik’in Kıbrıs’a adım atmasıyla Kıbrıs Türk’ü özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşmuştur. O günden bugüne Kıbrıs’ta barış vardır ve o barışın güvenliği içerisinde Kıbrıs Türk halkı da kendi devletinin çatısı altında orada hür ve özgür yaşamaktadır. Bunu biz tabi ki Türkiyemizin hükümetlerine, devlet büyüklerine ve aynı zamanda Kıbrıs Gazilerine borçluyuz. Çünkü Kıbrıs Gazileri, Kıbrıs Barış Harekatı’nda büyük bir kahramanlık, büyük bir destan yazmak suretiyle daha önce bizim Mücahitlerimizin direnişini hep birlikte 20 Temmuz’un sabahında ve bilahare yaptıkları güzel çalışmalarla Kıbrıs’a barışı getirmişlerdir. Dolayısıyla sizlere minnettarım. Tüm Türkiye’de ki gazilerimize şükranlarımı iletmek istiyorum. Tabi ki aramızdan ayrılanlara ve şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaşayan gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Sizler her zaman bizim gönlümüzdesiniz. Sizler bizim gönlümüze taht kurmuş tursunuz” dedi.

1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı’nın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ”Geçmişe baktığımız da yıllarca Kıbrıs Türk halkı oralarda Türkiye oraya gidemeden kahramanlık yapmış, direnmiş ve çok acılar çekmiştir. Ama netice itibariyle var oluşunu sürdürebilmiş. Haliyle 1974 sabahında Barış Harekatı'yla, adaya barış götürülmesi suretiyle Doğu Akdeniz’de ki şuan ki siyasi dengenin kurulmasına da büyük hizmet ettiniz. Yoksa orası öyle görünüyor ki şimdiye kadar bir Yunan adası olacaktı. Rumların tamamıyla hakimiyetine geçecekti. 1974 Barış Harekatı’yla o engellenmiştir. Kıbrıs’ın 2 eşit halkının bir tanesi olan Türk Halkıda kendi devletini kurabilmiştir. Kendi bağımsız devletiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle şuanda Doğu Akdeniz’de biz hem kendi güvenliğimiz hem de Türkiye’nin 2 bin kilometrelik sahil şeridinin güvenliği için önemlidir. Tabi ki bizimde varlığımız, Türkiye’nin bize olan desteğidir. Bize Türkiye’nin silahlı kuvvetleriyle garantörlüğüdür” şeklinde konuştu.

Ziyaret esnasında ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısının tadına bakan Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya kayısısını “Muhteşem" olarak nitelendirdi. Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Tatar'a Malatya Muharif Gaziler Derneği tarafından Türk bayraklı Kur'anı Kerim hediye edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya Muharif Gaziler Derneğini ziyaretinin ardından televizyon programına katılmak üzere yerel bir televizyon kanalına geçti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın Malatya temasları gün boyu devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.