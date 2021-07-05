KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Malatya kayısısına övgü dolu sözler KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Barış Harekatı gerçekleşmeseydi Kıbrıs, şimdiye kadar bir Yunan adası olacaktı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Malatya kayısısına övgü dolu sözler KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Barış Harekatı gerçekleşmeseydi Kıbrıs, şimdiye kadar bir Yunan adası olacaktı”

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Malatya kayısısına övgü dolu sözler KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Barış Harekatı gerçekleşmeseydi Kıbrıs, şimdiye kadar bir Yunan adası olacaktı”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatyalı Kıbrıs Gazileri ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme esnasında lezzeti dünyaya yayılan kayısıyı tadan Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya kayısısını ‘Muhteşem’ olarak nitelendirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere karayolu ile Elazığ’dan Malatya’ya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, ilk olarak Malatya Muharif Gaziler Derneğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyarette Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette Malatyalı Kıbrıs gazileri ile görüşme gerçekleştirdi.

“Sizlere minnettarım”
Görüşme esnasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazilerinin Barış Harekatı’nda verdikleri mücadeleden övgüyle bahsederek, “KKTC’den Malatya’mıza sevgi ve saygılarımızı getirdim. Kıbrıs Türk halkı adına sizlere en kalbi duygularımla muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Özellikle Kıbrıs gazileri, çok önemlidir. 20 Temmuz 1974 sabahında Mehmetçik’in Kıbrıs’a adım atmasıyla Kıbrıs Türk’ü özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşmuştur. O günden bugüne Kıbrıs’ta barış vardır ve o barışın güvenliği içerisinde Kıbrıs Türk halkı da kendi devletinin çatısı altında orada hür ve özgür yaşamaktadır. Bunu biz tabi ki Türkiyemizin hükümetlerine, devlet büyüklerine ve aynı zamanda Kıbrıs Gazilerine borçluyuz. Çünkü Kıbrıs Gazileri, Kıbrıs Barış Harekatı’nda büyük bir kahramanlık, büyük bir destan yazmak suretiyle daha önce bizim Mücahitlerimizin direnişini hep birlikte 20 Temmuz’un sabahında ve bilahare yaptıkları güzel çalışmalarla Kıbrıs’a barışı getirmişlerdir. Dolayısıyla sizlere minnettarım. Tüm Türkiye’de ki gazilerimize şükranlarımı iletmek istiyorum. Tabi ki aramızdan ayrılanlara ve şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaşayan gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Sizler her zaman bizim gönlümüzdesiniz. Sizler bizim gönlümüze taht kurmuş tursunuz” dedi.
1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı’nın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ”Geçmişe baktığımız da yıllarca Kıbrıs Türk halkı oralarda Türkiye oraya gidemeden kahramanlık yapmış, direnmiş ve çok acılar çekmiştir. Ama netice itibariyle var oluşunu sürdürebilmiş. Haliyle 1974 sabahında Barış Harekatı'yla, adaya barış götürülmesi suretiyle Doğu Akdeniz’de ki şuan ki siyasi dengenin kurulmasına da büyük hizmet ettiniz. Yoksa orası öyle görünüyor ki şimdiye kadar bir Yunan adası olacaktı. Rumların tamamıyla hakimiyetine geçecekti. 1974 Barış Harekatı’yla o engellenmiştir. Kıbrıs’ın 2 eşit halkının bir tanesi olan Türk Halkıda kendi devletini kurabilmiştir. Kendi bağımsız devletiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle şuanda Doğu Akdeniz’de biz hem kendi güvenliğimiz hem de Türkiye’nin 2 bin kilometrelik sahil şeridinin güvenliği için önemlidir. Tabi ki bizimde varlığımız, Türkiye’nin bize olan desteğidir. Bize Türkiye’nin silahlı kuvvetleriyle garantörlüğüdür” şeklinde konuştu.
Ziyaret esnasında ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısının tadına bakan Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya kayısısını “Muhteşem" olarak nitelendirdi. Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Tatar'a Malatya Muharif Gaziler Derneği tarafından Türk bayraklı Kur'anı Kerim hediye edildi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya Muharif Gaziler Derneğini ziyaretinin ardından televizyon programına katılmak üzere yerel bir televizyon kanalına geçti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın Malatya temasları gün boyu devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon görüşmelerindeki niyet bizleri Rum'a yama yapmaktır (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon görüşmelerindeki ...
İYİ Parti lideri Akşener Malatya'da
YEREL HABERLER İYİ Parti lideri Akşener Malatya'da
Sadıkoğlu, İstanbul’da Malatyalı iş insanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, İstanbul’da Malatyalı iş insanlarıyla bir ...
Kayısı yüklü kamyon devrildi; Günay ve Sinan yaralandı, babaları öldü
YEREL HABERLER Kayısı yüklü kamyon devrildi; Günay ve Sinan ...
Yeşilyurt Belediyesi Kaynarca Sosyal Tesisleri ve park alanında çalışmalar yoğunlaştı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi Kaynarca Sosyal Tesisleri ve ...
Kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Yeni Malatyaspor, Taha Gür'ü transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Taha Gür'ü transfer etti
Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı
Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dan terfi sınavını takip etti
YEREL HABERLER Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dan terfi ...
Şahin’den olimpiyat övgüsü
YEREL HABERLER Şahin’den olimpiyat övgüsü
Başkan Çınar, Yeşilyurt’un yöresel el dokuması ehramı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tanıttı Ehram, ‘Dokuma Atlası’ sergisinde yerini aldı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Yeşilyurt’un yöresel el dokuması ...
Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi Gürkan: “Muhtarlarımızla aile gibiyiz”
YEREL HABERLER Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi Gürkan: ...
Battalgazili muhtarlardan Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Battalgazili muhtarlardan Ankara çıkarması
Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı mesaisi başladı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı ...
Rıdvan Mertöz ortaokulu temel atma töreni yapıldı Gürkan: “ En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır”
YEREL HABERLER Rıdvan Mertöz ortaokulu temel atma töreni ...
Çevrim içi mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Çevrim içi mezuniyet töreni
Battalgazi’deki ödüllü fotoğraf yarışmasına görkemli gala gecesi
YEREL HABERLER Battalgazi’deki ödüllü fotoğraf yarışmasına görkemli ...
Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3’ncüsü oldu
YEREL HABERLER Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3’ncüsü oldu
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı
YEREL HABERLER Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü