Gürkan’dan Başören mahallesine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan’dan Başören mahallesine ziyaret

İHA

Gürkan’dan Başören mahallesine ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi Başören Mahallesinde yapımı tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle ziyareti yaptı.
Malatya genelinde hizmet ve yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal kesimlerde vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, asfalt çalışmaları kapsamında Kuluncak İlçesi Başören Mahallesinde 7 km’lik asfalt ve yol genişletme çalışmalarını tamamladı.
İlk kez asfaltla tanışan Başören mahallesinde mahalle sakinlerinin kurbanlarla ve davul zurna eşliğinde ilgi ile karşıladıkları Başkan Gürkan’a, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Siyasi Parti ilçe başkanları, Daire Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.
Mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür eden Başören Mahalle Muhtarı Hüseyin Şahin, “ Mahallemizin hane sayısı 170 civarında. Nüfusumuz yaz aylarında 800 civarında oluyor. Kış aylarında ise hane sayısı olarak 30’a düşüyoruz. Bizleri, mahallelilerimizi asfaltla, yolla buluşturduğu için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahallemiz ilk kez asfalt gördü. Mahallem ve şahsım adına Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Başören mahallesinin yollarının ilk kez asfaltla buluştuğunu söyleyen Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “ Malatya’nın en son mahallelerinden biri olan Başören mahallesindeyiz. Mahallemiz Sivas sınırında. Mahallemizi tarihinde ilk defa asfalt yolla tanıştırdık. Mahallelerimize 1012 m genişliğinde şarampolleriyle ciddi yol çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz ve MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç’da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ettiler.
“Asfaltsız Yol Kalmayacak Dediğimizde Kimse İnanmıyordu”
Büyükşehir Belediyesinin ekiplerinin Kuluncak’ta her alanda çalışmalar yaptığını belirten Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, “ Başören mahalle sakinlerimize sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan gerçekten her şeyin en iyisine layık. Eksik kalmış hizmetin, asfalt olmayan yolların olduğu zamanlardan asfaltsız yolumuzun kalmadığı bir dönemdeyiz. Şuanda Kuluncak’ta her köşede asfalt çalışmamız var. Büyükşehir Belediyesinin ekipleri şantiye halinde her alanda çalışıyor. Seçim çalışması yaptığımız dönemde mahallelerimizin asfalt olacağına kimse inanmıyordu. Herkesin aynı şeyi söylediğini ama asfaltın yapılmadığını mahallelilerimiz söylemişlerdi. Seçim sonrasında Kaymakamımızla mahallemizi ziyaret ettiğimizde Selahattin Başkanımızın sözü olduğunu ve iki yıl içerisinde asfalt olmayan yol kalmayacak diye vatandaşlarımıza söyledik. Hakikaten geldiğimiz noktada mahallemizin asfaltsız yerinin kalmadığını gördük. Mahallemizde yaşayan hemşerilerimizin birçoğu gurbetçi ve her yıl Kuluncak’a kadar gideceğiz ama Kuluncak’tan sonra mahallemize nasıl gideceğiz diye düşünülürdü. Bugün baktığımızda asfalt sorunumuz kalmadı. Hemşerilerimiz daha iyilerine layık ve emin olunsun ki daha iyisi de olacak” açıklamasında bulundu.
“Selahattin Başkan Birliğin, Beraberliğin ve Kardeşliğin Simgesidir”
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise, “ İki yıl önce seçim çalışmaları dönemin Başören mahallemize gelmiştik ve sorunları bizlere aktarmışlardı. Bizde hemşehrilerimize şunu demiştik; biz öyle şanslıyız ki Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Selahattin Başkanla çalışıyor ve birlikte oluyoruz. Ben öyle inanıyorum ki bir tek Kuluncak’a değil geçen yıl Hekimhan’a 320 km asfalt yapıldı. Türkiye tarihinde olmayan bir asfalt çalışması. Başta Selahattin Başkanımız olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımız sadece yol yapmakla kalmadı, Hekimhan’da Malatya’da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin simgesi olan Selahattin Başkanımızdır. Başkanımız yapılamaz denilen her şeyi yaptı” şeklinde konuştu.
Başören Mahalle ziyaretinde açıklamalarda bulunan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu’da, “ İlk kez asfaltlanan mahallemizde, mahalle sakinlerinin sıcak karşılamalarından dolayı mutlu olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yol medeniyettir. İnşallah bizde hizmet yolunda, bütün yolların asfaltlanması yolunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın rehberliğinde kadın kolları olarak, teşkilatımız olarak her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Bundan sonrada daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
“ Birliğin ve Beraberliğin Timsali Olacağız”
Malatya’yı huzur kenti yaptıklarını dile getiren Başkan Gürkan, “ 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olduğumuzda bana projemizin neler olduğunu gazeteciler sordu. Bende Sosyal Entegrasyon projesi dedim ve başka projem yoktur dedim. Esas olan, zor olan birlik ve beraberliktir dedim. O dönem ki konuşmamda Malatya’da yanan ışığın Türkiye’yi aydınlatacağını söylemiştim. Şuanda Malatya’da yanan ışık Türkiye’yi aydınlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer muhalefet partileri de Türkiye’ye Malatya’yı örnek gösteriyor. Belediye Başkanlığı dönemlerimizin hepsinde bütün kararlarımız oy birliğiyle alınmıştır. Biz memleketimizde birliğin beraberliğin timsali olacağız. Biz Malatya’yı huzur kenti yaptık. Her görüşteki, her düşüncedeki, her inançtaki insanlarımızla bir aradayız. Onun için hizmet yapmak kolay dedik. Bugün en fazla hizmet ve yatırım yapan il Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Açık ara öndedir. Bu önemli bir hadisedir. Bu durum hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğinin getirdiği bereketin sonucudur. Şuanda 12 bin 200 km2’lik alanda asfaltsız yerleşim yerimiz kalmadı. 13 ilçemiz ve 718 mahallemizde Büyükşehir Belediyemize ait olan asfaltsız yer kalmadı. Mezra yollarımız kaldı bunun içinde ilçe belediyelerimize destek vererek mezra yollarımızı da tamamlayacağız. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon görüşmelerindeki niyet bizleri Rum'a yama yapmaktır (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon görüşmelerindeki ...
İYİ Parti lideri Akşener Malatya'da
YEREL HABERLER İYİ Parti lideri Akşener Malatya'da
Sadıkoğlu, İstanbul’da Malatyalı iş insanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, İstanbul’da Malatyalı iş insanlarıyla bir ...
Kayısı yüklü kamyon devrildi; Günay ve Sinan yaralandı, babaları öldü
YEREL HABERLER Kayısı yüklü kamyon devrildi; Günay ve Sinan ...
Yeşilyurt Belediyesi Kaynarca Sosyal Tesisleri ve park alanında çalışmalar yoğunlaştı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi Kaynarca Sosyal Tesisleri ve ...
Kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Yeni Malatyaspor, Taha Gür'ü transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Taha Gür'ü transfer etti
Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı
Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dan terfi sınavını takip etti
YEREL HABERLER Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dan terfi ...
Şahin’den olimpiyat övgüsü
YEREL HABERLER Şahin’den olimpiyat övgüsü
Başkan Çınar, Yeşilyurt’un yöresel el dokuması ehramı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tanıttı Ehram, ‘Dokuma Atlası’ sergisinde yerini aldı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Yeşilyurt’un yöresel el dokuması ...
Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi Gürkan: “Muhtarlarımızla aile gibiyiz”
YEREL HABERLER Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi Gürkan: ...
Battalgazili muhtarlardan Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Battalgazili muhtarlardan Ankara çıkarması
Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı mesaisi başladı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı ...
Rıdvan Mertöz ortaokulu temel atma töreni yapıldı Gürkan: “ En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır”
YEREL HABERLER Rıdvan Mertöz ortaokulu temel atma töreni ...
Çevrim içi mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Çevrim içi mezuniyet töreni
Battalgazi’deki ödüllü fotoğraf yarışmasına görkemli gala gecesi
YEREL HABERLER Battalgazi’deki ödüllü fotoğraf yarışmasına görkemli ...
Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3’ncüsü oldu
YEREL HABERLER Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3’ncüsü oldu
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı
YEREL HABERLER Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü