Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması maratonu sonuçlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması maratonu sonuçlandı

İHA

Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması maratonu sonuçlandı

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermek, Malatya’nın simgesi haline gelen kayısının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören “Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu’nun incisi olan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya Fotoğraf Sanatı ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) destekleriyle düzenlenen “Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sona erdi. Siyah beyaz ve renkli olarak iki kategori üzerinden gerçekleştirilen ödüllü fotoğraf yarışmasına, çok sayıda katılım sağlandı. 18 yaş üstü amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların 5 eserle katılım sağladığı bu özel ödüllü fotoğraf yarışmasında, tarih başkenti Battalgazi’de birbirinden güzel kareler kadraja alındı. Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip olan kayısısının hasadı, kurutulması, pazarlaması gibi işlemlerinin yanı sıra Battalgazi’nin tüm güzelliklerini 4 gün boyunca kadraja alan fotoğraf sanatçılarının otantik kareleri, jürinin uzun değerlendirmelerinden sonra açıklandı.
Birbirinden güzel fotoğraflar yarıştı
Birbirinden eşsiz fotoğraf karelerinin yer aldığı yarışmada ve jüri değerlendirmesinin ardından yarışmaya Ordu’dan katılan Yılmaz Karaca, patik yapımını konu alan fotoğrafıyla birinci olurken, yarışmaya Malatya’dan katılan Yusuf Karaoğul ise UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne aday Arslantepe Höyüğü’nün ön kısmında çektiği ve kayısı kurutulmasını konu alan fotoğrafıyla ikinci olmayı başardı. Yarışmaya Mersin’den katılan Veli Dölek ise kayısının kurutulmasını konu alan ‘Kayısı Güzeli’ fotoğrafıyla üçüncü oldu. Yarışmaya Konya’dan katılan Levent Ateş ise Arslantepe Höyüğü içerisindeki tarihi figürleri konu alan fotoğrafı ise Fırat Kalkınma Ajansı’nın özel ödülüne layık görüldü. Yarışmaya Konya’dan katılan Seyit Konyalı, Batman’dan katılan Orhan Kartal ve Levent Ateş ise Jüri mansiyon ödüllerini almaya hak kazandı. Birinci olan yarışmacıya, 10 bin TL para ödülü, ikinci olan yarışmacıya; 8 bin TL para ödülü ve üçüncü olan yarışmacıya ise 6 bin TL para ödülü hediye verilecek. Ödüllü fotoğraf yarışmasında; 3 kişiye verilecek olan Jüri mansiyon ödülü ise bin TL olarak açıklanırken, Fırat Kalkınma Ajansı’nın özel ödülüne ise 3 bin TL para ödülü hediye edilecek. Öte yandan dereceye giremeyen ama sergilenmeye hak kazanan 37 adet eserde jüri değerlendirmesi sonucunda belirlendi.
Battalgazi’deki fotoğraf yarışması büyük övgü topladı
Fotoğraf yarışmasına övgüler yağdıran yarışmacı İkra Ebrar Şahin, “Yarışmaya İstanbul’dan katılıyorum. Böylesine güzel bir yarışmaya katılmaktan dolayı çok mutluyum. Önemli olan güzel fotoğraflar çekebilmekti ve bende güzel fotoğraflar çektim. İlk defa Malatya’ya geldim ve doyasıya gezdim. Bir yandan kayısıyı fotoğraflarken diğer yandan kayısının birçok türünün tadına baktık. Çok hoşuma gitti. Düzenleneceği takdirde bir kez daha katılmak istiyorum. Böylesine güzel bir yarışmayı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de teşekkürlerimi iletiyorum” derken, yarışmaya Ankara’dan katılan fotoğraf sanatçısı Rüştü Gürkan ise “Gerçekten muazzam bir aktivite ve yarışma düzenlendi. Battalgazi’nin tanıtımı adına da çok güzel. Yetişen ürünün, insanların geçim kaynağının anlatılması adına güzel bir etkinlik. Bizlerde insanların bu durumuna şahit olarak, fotoğraflar çektik. Böylesine güzel bir etkinliğin bir kez daha düzenlenmesini umut ediyoruz. Bahçelerdeki işçi kardeşlerimiz bize çok yardımcı oldu. Harika kareler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Birbirinden güzel fotoğraflar arasında zor tercihler yaptıklarını aktaran jüri üyesi Cenk Gençdiş, “Öncelikle bu güzel yarışmayı düzenleyen Battalgazi Belediyesi’ne ve paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum. 4 gündür çok yoğun çalışıyoruz. Yarışmaya katılım gayet yoğun. Yoğun emek sonucu çekilen 457 tane çok güzel fotoğraflarla karşılaştık. Karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. Hepsi birbirinden güzeldi. Bu fotoğrafların arasında en güzelini seçmek için uğraştık. Ben dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Hüseyin Sarı, “4 gün dolu dolu geçen bu maratonda bizlerde, yarışmacılarda çok koşturdu. Jürinin bayağı zorlandığını düşünüyorum. Belediye Başkanımız Osman Güder’e de teşekkür ediyorum. Bu yarışmayla fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve halka inmesini sağladılar. Dereceye giren arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Güder: “Kayısı tadında bir yarışma gerçekleştirdik”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yarışmada dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek, “Malatya’yı anlatan, kayısıyı anlatan her fotoğraf özeldir ama Battalgazi’yi anlatan fotoğraf bir başka güzeldir. Battalgazi Belediyemiz ve paydaşlarımızla düzenlediğimiz Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu yarışmasının sonlandırdık. Yarışmamıza ilgi büyüktü. Yaklaşık 500 civarında fotoğraf yarışmamızda değerlendirdi. 4 gün süren ve birbirinden güzel karelerin fotoğraflandığı yarışmada, dereceye girenleri özellikle tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Yarışmacı arkadaşlarımızın çektikleri fotoğraflara baktığımız zaman harikanın da ötesi fotoğraflar gördüm. Jüri üyeleri, yarışmada dereceye girenleri belirlerken, zorlandıklarına bizzat şahitte oldum. Battalgazi’nin güzelliklerini herkesin görmesi ve keşfetmesi için birer fırsat olarak gördüğümüz bu yarışma, ilçemizdeki güzellikleri ortaya koyması ve yaşatması açısından bizler için önemliydi. Fotoğraf sanatçıları, çektikleri fotoğraflarla ulusal ve uluslar arası alanlarda Malatya’mızı Battalgazi’mizi ve kayısımızı en güzel tanıtarak, tarihe güzel notlar düşürdü. Yarışmamıza katılım sağlayan tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Kayısı tadında bir yarışma oldu. İnşallah bu yarışmamızı Battalgazi’mizde geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜGVA Malatya’da 3. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirdi
YEREL HABERLER TÜGVA Malatya’da 3. Olağan İl Genel Kurulu ...
Gürkan’dan Başören mahallesine ziyaret
YEREL HABERLER Gürkan’dan Başören mahallesine ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Malatya kayısısına övgü dolu sözler KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Barış Harekatı gerçekleşmeseydi Kıbrıs, şimdiye kadar bir Yunan adası olacaktı”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Malatya kayısısına övgü ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon görüşmelerindeki niyet bizleri Rum'a yama yapmaktır (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon görüşmelerindeki ...
İYİ Parti lideri Akşener Malatya'da
YEREL HABERLER İYİ Parti lideri Akşener Malatya'da
Sadıkoğlu, İstanbul’da Malatyalı iş insanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, İstanbul’da Malatyalı iş insanlarıyla bir ...
Kayısı yüklü kamyon devrildi; Günay ve Sinan yaralandı, babaları öldü
YEREL HABERLER Kayısı yüklü kamyon devrildi; Günay ve Sinan ...
Yeşilyurt Belediyesi Kaynarca Sosyal Tesisleri ve park alanında çalışmalar yoğunlaştı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi Kaynarca Sosyal Tesisleri ve ...
Kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Köftecideki tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Yeni Malatyaspor, Taha Gür'ü transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Taha Gür'ü transfer etti
Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı
Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dan terfi sınavını takip etti
YEREL HABERLER Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dan terfi ...
Şahin’den olimpiyat övgüsü
YEREL HABERLER Şahin’den olimpiyat övgüsü
Başkan Çınar, Yeşilyurt’un yöresel el dokuması ehramı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tanıttı Ehram, ‘Dokuma Atlası’ sergisinde yerini aldı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Yeşilyurt’un yöresel el dokuması ...
Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi Gürkan: “Muhtarlarımızla aile gibiyiz”
YEREL HABERLER Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi Gürkan: ...
Battalgazili muhtarlardan Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Battalgazili muhtarlardan Ankara çıkarması
Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı mesaisi başladı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu kayısı ...
Rıdvan Mertöz ortaokulu temel atma töreni yapıldı Gürkan: “ En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır”
YEREL HABERLER Rıdvan Mertöz ortaokulu temel atma töreni ...
Çevrim içi mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Çevrim içi mezuniyet töreni
Battalgazi’deki ödüllü fotoğraf yarışmasına görkemli gala gecesi
YEREL HABERLER Battalgazi’deki ödüllü fotoğraf yarışmasına görkemli ...
Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3’ncüsü oldu
YEREL HABERLER Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3’ncüsü oldu
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı