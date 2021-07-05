Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şahsın ikametinde yapılan aramada 4 bin 372 adet yeşil reçeteye tabi hap, 4 gram sentetik kannabinoid, 3.5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.