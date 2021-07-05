Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 372 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında; 4 bin 372 adet uyuşturucu hap, 4 gram bonzai ve 3.5 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işleminin arından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-07-05 21:13:32
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