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Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi

DHA

Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 372 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında; 4 bin 372 adet uyuşturucu hap, 4 gram bonzai ve 3.5 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işleminin arından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-07-05 21:13:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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