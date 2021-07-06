Malatya’da 3 ilçede Covid-19 sıfırlandı

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Malatya’da 3 ilçede Covid19 sıfırlanırken, en kalabalık ilçelerden Battalgazi ise ilçeler arasında rekor kırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında ilçelere göre Covid19 vaka sayıları açıklandı.

Açıklanan yeni tip korona virüs (Covid19) vaka sayılarında genelde azalma görüldü. Kuluncak, Arguvan ve Doğanyol ilçelerinde sıfır vaka görülürken, en kalabalık ilçelerden Battalgazi ise ilçeler arasında rekor kırdı. 47.82 ile ilçeler arasında birinci sırada olan Battalgazi’de geçtiğimiz günlerde bir apartmanda varyant virüs görülmesi nedeniyle apartman karantina altına alınmıştı.

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