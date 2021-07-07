Malatya'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda evinde uyuşturucuyla yakalanan kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 500 gram metamfetamin, 124 gram bozai, 2 uyuşturucu hap, 1,2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-07 11:35:14



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