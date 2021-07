Yeşilyurt Belediyesi kıck-boks sporcuları, Şırnak’tan başarılarla döndü Yiğit ve Demirtaş, milli takıma seçildi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü KıckBoks Takımı sporcuları, Milli Takım seçmeleri kapsamında Şırnak’ta düzenlenen Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler KıckBoks Şampiyonasında üç gümüş madalya kazandılar.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü KıckBoks Takımında yer alan Yakup Yiğit, Mehmet Fırat ve Duygu Demirtaş, oynadıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarla gümüş madalyanın sahibi oldular.

2021 yılı içerisinde farklı kentlerde düzenlenen Milli Takım seçmelerinin sonuncusu olan Şırnak’taki şampiyonanın ardından Yakup Yiğit, Ekim ayında İtalya’da düzenlenecek olan Dünya KıckBoks Şampiyonasında, Duygu Demirtaş ise Avrupa KıckBoks Kupasında Milli Takım forması altında mücadele etme hakkı elde ettiler.

Yeşilyurt Belediyesi KıckBoks Takımı sporcularıyla gurur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurduğumuz takımlarımızın ve sporcularımızın katıldıkları şampiyonalarda güzel başarılar elde etmeleri hepimizi gururlandırmaktadır. KıckBoks Milli Takım seçmelerinin sonuncusu olan Şırnak’taki Türkiye KıckBoks Şampiyonasına katılarak güzel sonuçların altına imza atan sporcularımız Yakup Yiğit, Mehmet Fırat ve Duygu Demirtaş’ı canı gönülden tebrik ederim. Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası Şampiyonalarında Milli Takım kadrosunda yer almaya hak kazanan Yakup Yiğit ile Duygu Demirtaş’ında ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum ve bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Sportif etkinliklere verdiğimiz katkılar ve hayata geçen spor tesislerimiz sayesinde Milli Takıma gönderdiğimiz sporcu sayısının artacağına inanıyorum. Biz her daim gençlerimize inanıyoruz ve onların ülkemizi başarıyla temsil etmeleri içinde her türlü imkanı sağlıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi KıckBoks Takımında yer alan Yakup Yiğit, Mehmet Fırat ve Duygu Demirtaş’ta kendilerine her türlü desteği sağlayan Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.