Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet töreni

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20202021 eğitim öğretim yılı mezunları için Hukuk Fakültesi binası önünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kayık Aydınalp ve Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Akça, akademik personel ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay, Covid19 pandemi sürecinin getirdiği uzaktan eğitimlerden ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinden söz etti. Kızılay, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemi süreci bütün programlarımızı etkiledi. Dünyayı, ülkemizi ve yükseköğretimin gidişatını değiştirdi. Üniversitemizde 3 bin 500 civarında öğrencimiz 20202021 akademik yılını yüz yüze eğitim alarak tamamlarken, 38 bin 500 öğrencimiz ise uzaktan eğitim ile tamamladı. Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz de bu dönemi uzaktan eğitim ile tamamladı. Ama mezuniyet töreninde bir aradayız. Üniversitemizde bu yıl birçok fakültemiz mezuniyet törenini çevrim içi olarak gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.



“Hukuk Fakültesi, sosyal bilimlerin yıldız fakültesi”

Hukuk Fakültesinin sosyal bilimlerin yıldız fakültesi olduğunu belirten Rektör Kızılay, bu fakülteden mezun olan öğrencilerin başarılarından bahsederek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.

Kızılay, “Üniversitemiz, Hukuk Fakültesinden bugüne kadar çok sayıda öğrenci mezun etti. Mezun olan öğrencilerimiz hem Hukuk Fakültemizi, hem üniversitemizi gururla ve başarıyla temsil ettiler. Sınavlardan üstün başarılar göstererek yüzde 15’lik dereceye girdiler. Hukuk Fakültesi sosyal bilimlerin yıldız fakültelerinden biri. Sizler artık bu yıldız fakülteden mezun oluyor ve sahada hayatın gerçekleriyle baş başa kalıyorsunuz. Burada hocalarımızın size öğrettikleri bilgiler ve sınavlarda elde ettiğiniz başarılar sizin rehberiniz olacak. Sizler hayatın her alanında, mesleğinizi ve geleceğinizi öz güvenle, başarıyla kurarak yürüyeceksiniz. Bizler de sizleri ülkemizin her alanında göreceğiz. Sizleri yetiştirip üniversitemizde bizlere emanet eden ailelerinize teşekkür ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Her birinizden güzel haberler bekliyoruz. Sizleri tebrik ediyor, hepinize başarılarla dolu bir hayat diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir de, Hukuk Fakültesinin başarılarından ve adaletin öneminden bahseden konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Öğrencilerimiz 4 yıllık meşakkatli, bazen acı bazen tatlı olan eğitimlerini tamamlayarak bugün Türkiye’nin en güzel üniversitelerinden biri olan İnönü Üniversitesinden mezun oluyorlar ve bunun heyecanını yaşıyorlar. Sizler bugün idealinizdeki hukuk mesleklerinden birine ulaşmanın anahtarına sahip olmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Fakültemiz aynı dönem içerisinde açılan diğer fakültelere nazaran büyük bir başarıya imza atmış ve bu genç yaşına rağmen özellikle Yargı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarında Türkiye’de ilk yüzde 15’e girmiş bulunmaktadır. Öğrencilerimiz üniversitenin sadece eğitimle sınırlı olmadığını bu zaman diliminde kazandıkları vizyon, ilke, prensip ve değerler sonucunda entelektüel bir kişilikle mezun oluyorlar. Değerli öğrenciler adalet ve adalete olan inancınız buradan almış olduğunuz eğitimin bir neticesi olacaktır. Adalet su gibidir, nasıl ki suyun olmadığı yerde hiçbir canlı yaşayamıyorsa adaletin olmadığı yerde de insan yaşayamaz. İnsanı yaşatmanın devleti yaşatmak olduğu bilinci ve düşüncesi ile bu düşüncenin temelini adaletin gösterdiğini unutmayalım. Çünkü adalet çınarının dallarını bağımsızlık, doğruluk, tarafsızlık, hakkaniyet, cesaret ve merhamet oluşturmaktadır. Bu adalet ilkelerinin siz adalet temsilcilerimizin temel düsturlarını oluşturması temennisi ile bundan sonraki hayatınızda hepinize başarılar dileyerek tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay ve Hukuk Fakültesi Dekanı Akdemir’in konuşmalarından sonra dereceye giren öğrencilerin ilanı, diploma töreni, flama devri ve mezuniyet kütüğüne isim çakma merasimi ile devam eden program, hukukçu andının okunması ve kep fırlatma töreni ile sona erdi.

Hukuk Fakültesi’nde geçtiğimiz dönem, fakülte birincisi Çağla Çalışkan, ikinci Mervenur Akçin ve üçüncü Mustafa Miraç Gül oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.