Drone ile 104 araca ceza

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Malatya’da, Drone destekli trafik denetlemesinde, 104 araç sürücüsüne idari para ceza tutanağı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği 6 gün boyunca emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi trafik kural ihlallerine karşı denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, toplam 11 saat drone destekli denetim yapıldı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 104 araç sürücüsüne idari para ceza tutanağı oluşturuldu.

Drone ile denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

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