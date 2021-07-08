Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısından yapılan ‘Kuru kayısı tatlısı’ lezzetiyle damak çatlatıyor.

Binlerce dönüm arazide yetiştirilen ve dünyadaki kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Malatya’da kayısı hasadı devam ediyor. Taze Malatya kayısısı, çeşitli lezzetlerle birleşerek sofralarda yerini alıyor. Battalgazi Kadın Kooperatifindeki kadın üyelerinin taze kuru kayısıyla yaptıkları geleneksel ‘Kuru kayısı tatlısı’ da lezzetiyle damak çatlatıyor.

Kadın Kooperatifi çalışanı Yasemin Yılmaz, ev hanımlarına çalışmalar için destek veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini dile getirerek, “Battalgazi Belediye Başkanımızı Osman Güder’e biz ev hanımlarına böyle bir imkan verdiği için teşekkürlerimiz sunuyorum. Fahri başkanımız Yıldız Güder sürekli bize destek. Bütün kadınlar burada her şey yapıyoruz. Ev usulü şeyler yapıyoruz” dedi.

Kayısı tatlısının yaz aylarına uygun hafif bir tatlı olduğunu ve kuru kayısı ile cevizin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını belirten Yılmaz, “Malatyalı olarak kayısı tatlımız çok tutuluyor. Kayısı reçellerimiz kooperatifimizde her türlü şeyler oluyor. Lezzetleri çok güzel herkes beğeniyor. Gün kurusu kayısımızla tatlımızı yapıyoruz. Önce kayısılarımızı yıkıyoruz. 5 dakika suda bekletiyoruz. Kaynattıktan sonra kayısılarımız açılıp içlerine ceviz koyuluyor. Ceviz koyduktan sonra şerbet yapıyoruz. Şerbeti üzerlerini dökük servis yapıyoruz. Sipariş alıyoruz. Bütün ev hanımlarının yapabileceği çok kolay tatlı. Misafirleriniz aniden gelse bile 5 dakikada yapılan bir tatlı ve lezzeti çok güzel. İkram olarak da görünümü, sunumu çok harika bir tatlı. Yaz mevsiminde de ağır değil bütün tatlılardan daha hafif bir tatlıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.