Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı

Eskişehir 8. Asliye ceza mahkemesi tarafından arandığı anlaşılan şahıs, Malatya’da 2 adet cep telefonu çalınca yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi’nde bir markete meydana geldi. Marketten 2 bin 600 TL değerinde iki adet cep telefonu çalınması olayı faili, yapılan kamera çalışması sonucu suça konu 2 adet cep telefonu ile birlikte yakalandı.

Ayrıca şüpheli şahsın Eskişehir 8.Asliye ceza mahkemesi tarafından arandığı anlaşıldı.

Cep telefonlarının sahibine teslim edildiği belirtilirken, tahkikata devam edildiği kaydedildi.

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