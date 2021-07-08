Daha yeşil bir Battalgazi’nin çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daha yeşil bir Battalgazi’nin çalışmaları sürüyor

İHA

Daha yeşil bir Battalgazi’nin çalışmaları sürüyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil bir Battalgazi hedefi doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında tamamladığı park ve yürüyüş alanlarında hazır rulo çim serim çalışmalarını sürdürüyor.
Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 22 bin metrekare alan üzerine kurduğu Rulo Çim Tesisinde üretilen hazır rulo çimlerinin serim işlemlerine başladı. Daha yeşil bir Battalgazi hedefi doğrultusunda çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekipler, ilçenin farklı noktalarında tamamladığı park, kavşak ve yürüyüş alanlarında, Malatya’nın iklimine uygun, toprak ile bütünleşmiş hazır rulo çim serimi gerçekleştiriyor. Yapılan peyzaj düzenlemeleri kapsamında Rulo Çim Üretim Tesisinde profesyonel ürün ve ekipmanlarla gerçekleştirilen söküm işlemlerinin ardından Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ındaki yeşil alanlara, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki yeşil alanlara ve Paşaköşkü mahallesinde yapılan Şehit Murat Doğan Çocuk Parkı çevresine hazır rulo çim serimi işlemi gerçekleştirildi. Serimi yapılan çimlerin sulaması içinde otomatik çim sulama sistemi yerleştiren ekiplerin bu hummalı çalışmaları, vatandaşlardan da tam not almaya devam ediyor.
Ekiplerin yoğun bir çalışma örneği ortaya koyduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’miz zaten yeşil bir ilçemiz. Battalgazi’mizin her bir yanı, ayrı ayrı cennet bahçesi. Battalgazi’mizin tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına ilçemizin dört bir yanında yeşillendirme çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Kurmuş olduğumuz Rulo Çim Üretim Tesisimizde üretmiş olduğumuz çimleri, sosyal tesislerimizde, yeni açtığımız ve yenileme çalışması yaptığımız parklarımızla buluşturuyoruz. Ekiplerimiz oldukça titiz bir biçimde çalışıyor. Yaz aylarında parklar ve yeşil alanlar Battalgazili vatandaşlarımızın hem serinleme hem de sosyalleşme alanına dönüşüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın parklarda huzur içinde vakit geçirebilmeleri için ne gerekiyorsa Battalgazi Belediyesi olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımız çalışmalardan memnun. Daha yaşanabilir bir Battalgazi için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çınar, açık hava müzesindeki çalışmaları inceledi Çınar: “Kültürel yatırımlarımızı özel bir müze ile taçlandıracağız”
YEREL HABERLER Çınar, açık hava müzesindeki çalışmaları ...
Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Jandarma, kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma, kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor
Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı
Kayısı tatlısı lezzetiyle damak çatlatıyor
YEREL HABERLER Kayısı tatlısı lezzetiyle damak çatlatıyor
Drone ile 104 araca ceza
YEREL HABERLER Drone ile 104 araca ceza
Fendoğlu’ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi “Malatya’dan ilk sefer 13 Temmuz da”
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi “Malatya’dan ...
Malatya’da telafi eğitimine 21 bin 670 öğrenciyle başlandı
YEREL HABERLER Malatya’da telafi eğitimine 21 bin 670 öğrenciyle ...
Akçadağ’da 'El Emeği Göz Nuru' sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Akçadağ’da 'El Emeği Göz Nuru' sergisine yoğun ilgi
Şehitlerin ismi parklara verildi
YEREL HABERLER Şehitlerin ismi parklara verildi
Tartıştığı babasından kaçarken az daha canından oluyordu
YEREL HABERLER Tartıştığı babasından kaçarken az daha canından ...
Malatya caddeleri resimlerle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Malatya caddeleri resimlerle güzelleşiyor
Malatya’da bayram öncesi ağızlar tatlandı
YEREL HABERLER Malatya’da bayram öncesi ağızlar tatlandı
Yaşlı kadının yardımına Battalgazi Belediyesi yetişti Battalgazi’de çöp ev temizlendi, evden iki kamyon çöp toplandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının yardımına Battalgazi Belediyesi ...
Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği anlaşması
YEREL HABERLER Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği ...
Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet töreni
Yeşilyurt Belediyesi kıck-boks sporcuları, Şırnak’tan başarılarla döndü Yiğit ve Demirtaş, milli takıma seçildi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi kıck-boks sporcuları, Şırnak’tan ...
Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm Çekicilerin düğünü böyle oldu
YEREL HABERLER Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ...
Bülbüloğlu, İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu yönetiminde
YEREL HABERLER Bülbüloğlu, İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu ...
Torbacı operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Torbacı operasyonunda 1 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Malatya'da Küçük Sanayi Sitesi’nde patlama: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da Küçük Sanayi Sitesi’nde patlama: 4 yaralı
Malatya Büyükşehir alt yapısı için 230 milyonluk dev destek Gürkan: “Şehrimizin alt yapısını geleceğe hazırlama noktasında çok önemli bir kaynak”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir alt yapısı için 230 milyonluk dev ...
Fendoğlu, tütün üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu, tütün üreticilerinin mağduriyetlerinin ...