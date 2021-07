Eczacılık öğrencilerinden mezuniyet mutluluğu

Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 20202021 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Batçıoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, 22. Bölge Malatya Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Osman Şahin, akademik personel ve öğrenciler ile aileleri katıldı.



“Ülkemizi daha ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz”

Açılış konuşmasında pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yılında az sayıda fakültenin mezuniyet töreni düzenlediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, “Ülkemizin ilaç ve tıbbi malzemede dışa bağımlılıktan tamamen kurtulması gerektiği bir zamandayız. Bizim neslimiz bunu ancak buraya kadar getirebildi. Bunu size emanet ediyoruz ve daha da ileri noktaya taşıyacağınıza inanıyoruz” dedi.



“Türkiye’nin en zengin araştırma laboratuvarına sahibiz”

Eczacılık Fakültesi’nin, 2002 yılında kurulduğunu ve aynı yıl eğitim öğretim hayatına başladığını belirten Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Batçıoğlu ise, bugün 32 akademik, 13 idari personeli ve 500’e yakın öğrenciyle eğitim ve öğretim hayatına devam ettiklerini kaydetti. Fakülte olarak Türkiye’nin en zengin merkezi araştırma laboratuvarlarından bir tanesine sahip olduklarını vurgulayan Batçıoğlu, yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanı Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi olarak dizayn ettiklerini vurguladı.

Batçıoğlu, “Çalışma hayatınızda edeceğiniz yemini asla unutmamalısınız. Aldığınız diplomanın size kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayın. Hayatınızı insanlık hizmetine adayınız. İnsan hayatına mutlak suretle son derece saygı gösteriniz ve bilgilerinizi insanlık aleyhine kullanmayınız. Mesleğiniz dolasıyla öğreneceğiniz sırları saklayınız. Hocalarınıza ve meslektaşlarınıza saygı gösterin. Din, milliyet, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş farklılıklarının göreviniz ve vicdanınız arasına girmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.



“Mesleki kaygı yaşamanızı istemiyorum”

Eczacılık mesleğinin insanoğlunun var olduğu günden beri olduğunu, var olmaya devam edeceğini belirten 22. Bölge Malatya Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Osman Şahin, “Bizlere düşen görev mesleğimize sahip çıkmak. Bunu da çalışarak, ilacın üretiminden tüketimine kadar her alanda ve her aşamada söz sahibi olarak, görev alarak, araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Şahin ayrıca mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyerek istihdam alanında her zaman öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı.

Mezunlar cübbe giydi ve eczacılık yemini etti

Eczacılık Fakültesi 20202021 eğitim öğretim yılı fakülte birincisi Zeynep Özdemir, eğitim öğretim sürecinde emeği geçen hocalarına teşekkür ederek, “Mezun olan arkadaşlarıma meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Hepimiz için bilim ve vicdanı ön planda tutacağımız bir meslek hayatı diliyorum” diye konuştu.

Eczacılık Fakültesi bölüm birincisi Zeynep Özdemir’in cübbesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bölüm ikincisi Hülya Özmez’in cübbesi Dekan Prof. Dr. Kadir Batçıoğlu, bölüm üçüncüsü Nesibe Yıldırım’ın cübbesi ise Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu tarafından giydirildi.

Cübbe giydirme törenin ardından mezun öğrenciler Eczacılık Andı’nı okuyarak yemin ettiler. Kep atma töreninin ardından ise bölüm birincisi Zeynep Özdemir mezuniyet kütüğüne künyesini çaktı.

Tören, Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi gezisi ile son buldu.

