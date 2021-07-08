Gürkan: “230 milyon liralık destekle Malatya’da altyapı sorunu kalmayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan: “230 milyon liralık destekle Malatya’da altyapı sorunu kalmayacak”

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere 6 Temmuz 2021 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması kapsamında temin edilen 230 milyon liralık destekle Malatya'da hazırlanan onlarca projenin hayata geçmesini sağlayacak.

Gürkan: “230 milyon liralık destekle Malatya’da altyapı sorunu kalmayacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere 6 Temmuz 2021 Salı günü Ankara’da gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması kapsamında temin edilen 230 milyon liralık destekle Malatya’da hazırlanan onlarca projenin hayata geçmesini sağlayacak.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya genelinde altyapı ile ilgili sorunların tamamen giderilmesi ve gelecek yıllara altyapı noktasında sorunsuz bir Malatya bırakabilmek adına MASKİ Genel Müdürlüğümüz hazırlamış olduğu projelerle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Malatya’yı geleceğe güçlü ve sorunsuz bir altyapı ile girmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olan MASKİ Genel Müdürlüğümüz hazırlamış olduğu projelerle Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması kapsamında 230 milyon liralık destek alarak Malatya’nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Ankara’da gerçekleştirilen imza sonrasında temin edilen 230 milyon liralık destek, içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma hattı yapım işlerinde kullanılacaktır. Hazırlanan Projeler kapsamında, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde Cumhuriyet, Atatürk, Fatih, Yeşilkaynak, Gazi ve Koşu, İlyas, Bentbaşı, Dilek mahalleleri ile Gündüzbey İçmesuyu Projeleri ile Dilek, Konak mahalleleri ve Yeşilyurt (Yakınca Yeni İmar) alanındaki Kanalizasyon Projelerinde kullanılacak. Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde Kavaklıbağ, Şifa, Niyazi, Şıkşık, İsmetiye, Ataköy, Nuriye, Küçük Mustafa Paşa, Büyük Mustafa Paşa, İstiklal, Sarıcıoğlu, Beylerbaşı, Şehit Fevzi ve Selçuklu mahalleleri İçme suyu Projeleri ve Yaygın, Çamurlu ve Battalgazi Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattı Yapım İşinde kullanılacaktır. Almış olduğumuz bu 230 milyon liralık destek kredisinin ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye birincisi öğrenciye tebrik
YEREL HABERLER Türkiye birincisi öğrenciye tebrik
Eczacılık öğrencilerinden mezuniyet mutluluğu
YEREL HABERLER Eczacılık öğrencilerinden mezuniyet mutluluğu
Sadıkoğlu: “Yeni desteklerin devreye girmesini talep ediyoruz”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “Yeni desteklerin devreye girmesini talep ...
Daha yeşil bir Battalgazi’nin çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Battalgazi’nin çalışmaları sürüyor
Çınar, açık hava müzesindeki çalışmaları inceledi Çınar: “Kültürel yatırımlarımızı özel bir müze ile taçlandıracağız”
YEREL HABERLER Çınar, açık hava müzesindeki çalışmaları ...
Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Jandarma, kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma, kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor
Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı
Kayısı tatlısı lezzetiyle damak çatlatıyor
YEREL HABERLER Kayısı tatlısı lezzetiyle damak çatlatıyor
Drone ile 104 araca ceza
YEREL HABERLER Drone ile 104 araca ceza
Fendoğlu’ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi “Malatya’dan ilk sefer 13 Temmuz da”
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi “Malatya’dan ...
Malatya’da telafi eğitimine 21 bin 670 öğrenciyle başlandı
YEREL HABERLER Malatya’da telafi eğitimine 21 bin 670 öğrenciyle ...
Akçadağ’da 'El Emeği Göz Nuru' sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Akçadağ’da 'El Emeği Göz Nuru' sergisine yoğun ilgi
Şehitlerin ismi parklara verildi
YEREL HABERLER Şehitlerin ismi parklara verildi
Tartıştığı babasından kaçarken az daha canından oluyordu
YEREL HABERLER Tartıştığı babasından kaçarken az daha canından ...
Malatya caddeleri resimlerle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Malatya caddeleri resimlerle güzelleşiyor
Malatya’da bayram öncesi ağızlar tatlandı
YEREL HABERLER Malatya’da bayram öncesi ağızlar tatlandı
Yaşlı kadının yardımına Battalgazi Belediyesi yetişti Battalgazi’de çöp ev temizlendi, evden iki kamyon çöp toplandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının yardımına Battalgazi Belediyesi ...
Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği anlaşması
YEREL HABERLER Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği ...
Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet töreni
Yeşilyurt Belediyesi kıck-boks sporcuları, Şırnak’tan başarılarla döndü Yiğit ve Demirtaş, milli takıma seçildi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi kıck-boks sporcuları, Şırnak’tan ...
Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ilginç çözüm Çekicilerin düğünü böyle oldu
YEREL HABERLER Gelinin vosvos isteğini kırmak istemeyen damattan ...
Bülbüloğlu, İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu yönetiminde
YEREL HABERLER Bülbüloğlu, İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu ...
Torbacı operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Torbacı operasyonunda 1 tutuklama