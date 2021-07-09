Pütürge merkezde sulama suyu kanalları yenileniyor

Malatya’nın Pütürge ilçesine Belediye Başkanı Mikail Sülük’ün girişimleri sunucu ilçe merkezinde 50 yıl önce yapılan ve kullanılamaz durumda olan sulama suyu kanalları yenilenmeye başlandı.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, geçtiğimiz sene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı görüşme sonucu DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Taşbaşı Göleti Sulamasına ait 9 bin metre uzunluğunda sulama suyu kanallarının yenileme işi ihalesi yapılarak çalışmalara başlanıldı.

Şu ana kadar sulama suyu kanallarının yenileme çalışmalarının 4 bin 500 metresinin tamamlandığını belirten Başkan Mikail Sülük, “9 bin metre olarak ihalesi yapılan kanal yenileme işini 15 bin metreye çıkarmak için girişimlerimiz devam ediyor” dedi.

Pütürge ilçesinin topraklarına can suyu olacak Mir Yaylası Barajı Projesi’nin de 2022 yılı programına alındığı müjdesini de paylaşan Sülük, “Yaşanan küresel ısınma ve yağış azlığı nedeni ile azalan sulara yeni kaynak bulmak ve mevcut sulama suyumuzu en sağlıklı şekilde kullanmak için baraj, sondaj ve kanal yenileme çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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